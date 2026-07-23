Polacy często oddają to za bezcen. Skupy płacą nawet 400 zł za kg

Sprzedaż złomu może być sposobem na dodatkowy zarobek, jednak o wysokości uzyskanej kwoty decyduje nie tylko rodzaj metalu, ale również moment sprzedaży. Ceny surowców w skupach potrafią się dynamicznie zmieniać, dlatego odpowiednio wybrany termin może przełożyć się na wyższy zysk.

Na wartość poszczególnych materiałów wpływa wiele czynników. Znaczenie mają między innymi światowy popyt, dostępność surowców oraz sytuacja gospodarcza. Coraz większe zapotrzebowanie ze strony branż takich jak energetyka, elektronika czy budownictwo również oddziałuje na wyceny metali. Dodatkowo ceny mogą zmieniać się pod wpływem napięć geopolitycznych i regulacji środowiskowych.

Nawet ponad 400 zł za kilogram

Jednym z najcenniejszych surowców pozostaje miedź, która dzięki swoim właściwościom przewodzącym znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Z tego powodu skupy oferują za nią jedne z najwyższych stawek. Na początku 2026 roku średnie ceny miedzi wynosiły od około 32 do ponad 41 zł za kilogram, w zależności od jakości i czystości materiału.

Jeszcze wyższe stawki mogą dotyczyć węglika spiekanego, wykorzystywanego m.in. do produkcji narzędzi skrawających, takich jak wiertła czy frezy. W zależności od postaci i jakości materiału jego wartość może przekraczać 50 zł za kilogram, a w przypadku niektórych elementów sięgać od 200 do nawet ponad 400 zł za kilogram.

Nie tylko najdroższe metale mogą się opłacać

Na uwagę zasługują także bardziej powszechne surowce, takie jak aluminium, mosiądz czy stal nierdzewna. Choć ceny za kilogram są niższe niż w przypadku miedzi czy węglika spiekanego, ich dużą zaletą jest szeroka dostępność.

W praktyce oznacza to, że zgromadzenie większej ilości takich metali również może przynieść zauważalny dochód. Ostateczny wynik finansowy zależy zarówno od rodzaju sprzedawanego surowca, jak i aktualnych stawek obowiązujących w skupach złomu.

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