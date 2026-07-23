Seniorzy mogą dostać wyższą wypłatę z ZUS. Wystarczy złożyć formularz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, mogą złożyć formularz EPD-21. Wniosek pozwala na niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń do momentu przekroczenia tego limitu. Dzięki temu wyższa może być kwota wypłacanej emerytury, renty oraz dodatkowych świadczeń, czyli 13. i 14. emerytury.

Formularz EPD-21 dotyczy wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł rocznie. Jeżeli suma wypłaconych świadczeń przekroczy ten próg, ZUS zacznie pobierać miesięczne zaliczki na podatek według stawki 12 proc., a kwota wypłaty będzie niższa niż przed złożeniem formularza.

Nie każdy senior powinien składać formularz EPD-21

ZUS wskazuje, że złożenie wniosku warto rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy emeryt lub rencista pobiera niskie świadczenie i nie osiąga innych dochodów. W takiej sytuacji zaliczka na podatek jest standardowo pobierana z dodatkowych świadczeń rocznych, przez co do seniora trafia niższa kwota, a nadpłata zwracana jest dopiero po rozliczeniu podatkowym. Po złożeniu formularza EPD-21 zaliczka nie zostanie pobrana z „trzynastki” i „czternastki”, co oznacza wyższą wypłatę netto i najczęściej eliminuje konieczność oczekiwania na zwrot podatku.

Inaczej wygląda sytuacja osób, których łączne dochody z różnych źródeł przekraczają 30 tys. zł rocznie. Dotyczy to m.in. seniorów pobierających dodatkowe świadczenia z innych instytucji lub uzyskujących wynagrodzenie z pracy. W takim przypadku złożenie formularza może skutkować niedopłatą podatku, którą trzeba będzie uregulować po zakończeniu roku.

Raz złożony wniosek obowiązuje także w kolejnych latach

ZUS przypomina, że formularza EPD-21 nie trzeba składać co roku. Raz złożony wniosek pozostaje w mocy również w kolejnych latach, aż do jego wycofania lub złożenia innego formularza podatkowego. Każdy świadczeniobiorca powinien jednak sam ocenić swoją sytuację dochodową, ponieważ przy kilku źródłach przychodów pozostawienie standardowego poboru zaliczek może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem.

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