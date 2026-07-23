Emerytury duchownych pod lupą. Skąd biorą się tak duże różnice?

Kobiety, w tym siostry zakonne, uzyskują prawo do emerytury po ukończeniu 60 lat, natomiast mężczyźni, w tym księża, po osiągnięciu 65. roku życia. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Wysokość świadczeń zależy od sposobu wykonywania posługi, formy zatrudnienia oraz zasad finansowania składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Kościelny.

System opiera się na dwóch filarach. Duchowni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, np. jako katecheci, kapelani czy wykładowcy, mają odprowadzane pełne składki emerytalne do ZUS na takich samych zasadach jak inni pracownicy. Z kolei osoby, które nie są zatrudnione na etacie i zajmują się wyłącznie posługą duszpasterską, finansują jedynie 20 proc. składki, a pozostałe 80 proc. pokrywa Fundusz Kościelny.

Dlaczego zakonnice otrzymują niższe świadczenia?

Jak wskazano w artykule, siostry zakonne rzadko pracują na podstawie umowy o pracę. Ich obowiązki, takie jak opieka nad chorymi, prowadzenie domów pomocy czy prace wykonywane na rzecz klasztorów i parafii, realizowane są najczęściej w ramach życia wspólnotowego. W efekcie ich składki emerytalne opierają się głównie na minimalnych podstawach finansowanych przez Fundusz Kościelny, co przekłada się na znacznie niższe świadczenia.

Według przedstawionych danych duchowny, który przez lata pracował na etacie i odprowadzał składki do ZUS, otrzymuje emeryturę w wysokości około 3200–3500 zł brutto. Po ukończeniu 75 lat może dodatkowo otrzymywać świadczenie z Funduszu Kościelnego w wysokości około 2500 zł, co oznacza, że łączna miesięczna kwota może sięgać około 5000 zł. Natomiast zakonnica ubezpieczona wyłącznie przez Fundusz Kościelny otrzymuje około 1620 zł miesięcznie.

Fundusz Kościelny finansuje większość składek

Artykuł przypomina, że od 1990 roku Fundusz Kościelny finansowany jest z budżetu państwa. Około 95 proc. jego środków przeznaczanych jest na opłacanie składek emerytalnych i rentowych duchownych, którzy nie mają innych tytułów do ubezpieczenia. W większości przypadków fundusz pokrywa 80 proc. składki, a w odniesieniu do członków zakonów klauzurowych i misjonarzy nawet 100 proc. Pozostałe środki przeznaczane są m.in. na działalność charytatywno-opiekuńczą oraz remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

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