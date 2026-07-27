Abonament RTV ma zniknąć. Urząd skarbowy pobierze nową opłatę

Obecny system abonamentu radiowo-telewizyjnego ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Zgodnie z zapowiedziami zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku i całkowicie zmienić sposób finansowania mediów publicznych.

Nowe rozwiązanie oznaczałoby rezygnację z obowiązku rejestrowania odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zniknęłyby również kontrole prowadzone przez pracowników Poczty Polskiej, którzy obecnie sprawdzają, czy urządzenia zostały zgłoszone i czy właściciel opłaca abonament.

Nowa opłata pobierana przy rozliczeniu podatku

Obecnie abonament RTV jest naliczany za samo posiadanie odbiornika. Miesięczna stawka wynosi 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor albo telewizor i radio. Wysokość należności nie zależy od liczby urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym.

Planowana opłata audiowizualna miałaby wynosić około 8–9 zł miesięcznie. Nie trzeba byłoby wpłacać jej samodzielnie na konto Poczty Polskiej. Należność miałaby być pobierana automatycznie przez urząd skarbowy podczas rozliczenia podatku dochodowego.

Zapłacą także osoby bez telewizora

W nowym systemie nie będzie miało znaczenia, czy podatnik posiada telewizor, radio lub inne urządzenie umożliwiające odbiór programu. Opłata zostanie przypisana bezpośrednio do podatnika, a nie do zarejestrowanego sprzętu.

Oznacza to, że obowiązek może objąć również osoby, które nie mają w domu tradycyjnego odbiornika. Zapowiadane rozwiązanie przewiduje ponadto coroczną waloryzację wysokości opłaty.

Znikną rejestracja odbiorników i kontrole

Obecnie za kontrolowanie opłacania abonamentu odpowiada Poczta Polska. Upoważnieni pracownicy mogą sprawdzać liczbę odbiorników, ich rejestrację oraz możliwość natychmiastowego odbioru programu.

Jeżeli okaże się, że urządzenie nie zostało zarejestrowane lub opłaty nie są regulowane, właściciel może zostać obciążony karą. Po wprowadzeniu opłaty audiowizualnej takie kontrole nie byłyby już potrzebne, ponieważ należność byłaby pobierana wraz z podatkiem.

Kto obecnie korzysta ze zwolnienia?

Z abonamentu RTV zwolnione są między innymi osoby, które ukończyły 75 lat, weterani będący inwalidami wojennymi oraz osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej.

Zwolnienie przysługuje także osobom po ukończeniu 60. roku życia, jeżeli ich emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. W części przypadków konieczne jest złożenie w urzędzie pocztowym oświadczenia i przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia.

Jeżeli nowe przepisy zostaną przyjęte zgodnie z zapowiedziami, od początku 2027 roku obecny abonament RTV przejdzie do historii. Zastąpi go niższa, lecz znacznie powszechniejsza opłata pobierana automatycznie przez fiskusa.

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