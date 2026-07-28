Dwa terminy wypłat emerytur przesunięte. Sprawdź, kiedy będą pieniądze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianach w terminach wypłat emerytur i rent w sierpniu. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej, ponieważ ustalone daty przypadają na dni wolne od pracy lub soboty.

ZUS wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty jest wolny od pracy, pieniądze przekazywane są z wyprzedzeniem.

Wypłaty z terminem 1 sierpnia

Osoby, których standardowy termin wypłaty przypada na 1 sierpnia, otrzymają świadczenia jeszcze w lipcu. Dotyczy to zarówno przelewów bankowych, jak i pieniędzy doręczanych przez listonoszy.

Emerytury i renty wypłacane za pośrednictwem poczty ZUS przekaże 28 lipca. Świadczenia kierowane na rachunki bankowe mają natomiast zostać przesłane do banków 30 lipca.

Wcześniejsze pieniądze przed 15 sierpnia

Zmiana obejmie także seniorów, których termin wypłaty emerytury lub renty przypada na 15 sierpnia. Ponieważ ten dzień wypada w sobotę, świadczenia również zostaną przekazane wcześniej.

ZUS podał, że środki przeznaczone do wypłaty przez pocztę przekaże 10 sierpnia. Przelewy na rachunki bankowe mają zostać zrealizowane 12 sierpnia.

Pozostałe terminy bez zmian

Standardowy harmonogram wypłat obejmuje także 6., 10., 20. i 25. dzień miesiąca. Z przekazanych informacji wynika, że wcześniejsze wypłaty w sierpniu dotyczą przede wszystkim terminów przypadających 1 i 15 sierpnia.

Zasada jest stała: jeżeli ustalony dzień przekazania świadczenia przypada w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS wypłaca pieniądze przed tym terminem.

ZUS zachęca do przelewów bankowych

Zakład zachęca osoby, które nadal otrzymują emerytury i renty za pośrednictwem poczty, do rozważenia wypłat na rachunek bankowy.

Według ZUS przelew jest bezpieczną formą przekazywania świadczeń. Senior nie musi wówczas czekać na wizytę listonosza, a pieniądze trafiają bezpośrednio na wskazane konto.

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