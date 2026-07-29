Masz ponad hektar ziemi? Możesz dostać karę, nawet gdy nic nie uprawiasz

Wielu właścicieli gruntów rolnych uważa, że skoro niczego nie uprawiają ani nie hodują zwierząt, nie muszą wykupywać OC rolnika. Tymczasem obowiązek może powstać już w chwili objęcia gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Nie ma przy tym znaczenia, czy ziemia jest aktywnie wykorzystywana, leży odłogiem, została odziedziczona po rodzicach albo kupiona wyłącznie jako inwestycja. Liczy się sam fakt posiadania gospodarstwa.

Kogo chroni OC rolnika?

Polisa obejmuje właściciela oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Ochrona działa, gdy w związku z funkcjonowaniem gospodarstwa dojdzie do szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

Może chodzić między innymi o uszczerbek na zdrowiu, śmierć poszkodowanego, uszkodzenie mienia, wypadek podczas prac polowych albo zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu wolnobieżnego należącego do rolnika. Maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela wynosi 5 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 mln euro przy szkodach w mieniu.

Polisa nie pokrywa każdej szkody

Obowiązkowe ubezpieczenie nie oznacza ochrony przed wszystkimi możliwymi stratami. Ubezpieczyciel nie odpowiada między innymi za utratę gotówki, kary pieniężne, szkody dotyczące rzeczy wypożyczonych lub przyjętych do naprawy oraz szkody związane ze skażeniem środowiska.

Wyłączenia obejmują także szkody wynikające z chorób zakaźnych, które nie pochodzą od zwierząt. Właściciel gospodarstwa powinien więc dokładnie sprawdzić zakres swojej polisy.

OC rolnika zwykle odnawia się automatycznie

Umowa zawierana jest co najmniej na 12 miesięcy i co do zasady automatycznie przedłuża się na kolejny rok. Nie stanie się tak jednak między innymi wtedy, gdy składka nie została opłacona w całości, gospodarstwo zostało sprzedane lub odziedziczone albo ubezpieczyciel znajduje się w upadłości lub likwidacji.

Osoba, która nie chce kontynuować umowy, powinna nadać wypowiedzenie najpóźniej dzień przed końcem okresu ubezpieczenia. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla.

Kara za brak OC rolnika w 2026 roku

W 2026 roku opłata za brak obowiązkowej polisy wynosi 480 zł. Jest to jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia, które od początku roku wynosi 4806 zł brutto. Sankcję nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się wtedy, gdy w okresie bez ubezpieczenia dojdzie do wypadku. UFG wypłaci wówczas odszkodowanie osobie poszkodowanej, ale następnie może zażądać od właściciela gospodarstwa zwrotu całej wypłaconej kwoty.

Kontrolę może przeprowadzić gmina

Spełnienie obowiązku posiadania OC mogą sprawdzić nie tylko pracownicy UFG. Uprawnienia kontrolne mają również wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa oraz starosta.

Dowodem posiadania ubezpieczenia jest aktualna polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy. Szczególną uwagę powinny zachować osoby, które odziedziczyły ziemię, kupiły ją jako lokatę kapitału albo czasowo zaprzestały prowadzenia upraw.

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