Kaucja obejmie kolejne opakowania. Rząd szykuje dużą zmianę

Rząd planuje dalszą rozbudowę systemu kaucyjnego. Obecnie obejmuje on plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Kaucja za plastik i puszki wynosi 50 gr, natomiast za butelki szklane wielorazowe klient może odzyskać 1 zł.

Kolejnym etapem ma być objęcie systemem jednorazowych butelek szklanych. Chodzi między innymi o opakowania po tzw. „małpkach”, piwie, napojach gazowanych i wodzie mineralnej.

Decyzja w sprawie szkła zapadnie jesienią

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało, że decyzja dotycząca ewentualnego włączenia do systemu butelek szklanych jednokrotnego użytku ma zapaść jesienią. Zmiany nie wejdą jednak w życie natychmiast.

Resort podkreśla, że producenci, hurtownicy, sklepy oraz operatorzy systemu muszą otrzymać czas na dostosowanie logistyki i infrastruktury. Rozszerzenie zasad ma być dużym przedsięwzięciem organizacyjnym dla całego rynku.

Kartonów po mleku nie będzie w systemie

Początkowo pojawiały się informacje, że system kaucyjny może objąć również kartony po mleku, napojach roślinnych i sokach. Ministerstwo Klimatu zdementowało jednak te doniesienia.

Rzecznik resortu Marek Pogorzelski poinformował, że nie ma planów włączania do systemu opakowań po mleku ani innych przetworach mlecznych. W przypadku takich kartonów konieczna byłaby także wymiana wielu automatów, które obecnie nie są przystosowane do ich przyjmowania.

Sklepy przygotowują automaty

Część sieci handlowych już dysponuje urządzeniami, które mogą odbierać jednorazowe butelki szklane. Kaufland przekazał, że większość jego automatów kaucyjnych jest technicznie przygotowana do obsługi szkła.

Przedstawiciele sklepów zaznaczają jednak, że dodanie nowych opakowań będzie wymagało zmian w codziennej pracy, dostawach i logistyce. System znajduje się obecnie w fazie stabilizacji, dlatego firmy skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu sprawnego działania obecnych urządzeń.

Zmiany mają być wprowadzane stopniowo

Pierwsze rozmowy dotyczące objęcia kaucją jednorazowych butelek szklanych mają ruszyć po wakacjach. Sklepy otrzymają czas na dostosowanie automatów i zaplecza do obsługi nowych opakowań.

Według przedstawionego harmonogramu pierwsze urządzenia mogłyby zacząć przyjmować dodatkowe rodzaje opakowań w 2027 roku. Pełne wdrożenie nowych zasad w całym kraju wskazywano natomiast na początek 2029 roku, choć ostateczna decyzja dotycząca szkła nie została jeszcze podjęta.

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