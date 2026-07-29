Odmówił zapłaty ponad 2 tys. zł abonamentu RTV. Sąd stanął po jego stronie

Spór o ponad 2 tys. zł zaległego abonamentu RTV zakończył się korzystnym wyrokiem dla właściciela telewizora. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że Poczta Polska nie może ograniczać możliwości wyrejestrowania odbiornika wyłącznie do formularza internetowego lub osobistej wizyty w placówce.

Mężczyzna poinformował operatora o wyrejestrowaniu telewizora w zwykłym piśmie. Poczta Polska nie uznała jednak jego oświadczenia, ponieważ nie zostało złożone w formie wskazywanej przez operatora. W konsekwencji obywatel został zobowiązany do uregulowania ponad 2 tys. zł opłat.

Wyrejestrowanie odbiornika RTV

Obowiązek opłacania abonamentu spoczywa na osobach posiadających zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny. Gdy przestają z niego korzystać, mogą zakończyć naliczanie opłat, ale muszą wcześniej zgłosić wyrejestrowanie urządzenia.

Przedmiotem sporu nie było więc samo prawo do rezygnacji, lecz sposób dokonania zgłoszenia. Skarżący przekonywał, że wymaganie wyłącznie elektronicznego formularza lub osobistej wizyty może utrudniać dopełnienie formalności osobom starszym, niemobilnym i niekorzystającym z internetu.

RPO poparł stanowisko obywatela

Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazał, że przepisy powinny pozwalać na zgłoszenie wyrejestrowania różnymi metodami, a ich stosowanie nie może prowadzić do nadmiernego formalizmu.

RPO podkreślił, że część obywateli nie ma dostępu do internetu albo nie jest w stanie osobiście udać się do placówki pocztowej. Zamknięcie im innych dróg zgłoszenia mogłoby w praktyce uniemożliwić zakończenie obowiązku płacenia abonamentu.

Sąd uchylił zaskarżone postanowienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podzielił tę argumentację. W wyroku z 25 marca 2026 r. uchylił zaskarżone postanowienie i stwierdził, że brak urzędowego formularza nie przesądza automatycznie o nieskuteczności wyrejestrowania odbiornika.

Zdaniem sądu każde oświadczenie złożone przez uprawnioną osobę powinno zostać potraktowane jako zgłoszenie zamiaru wyrejestrowania telewizora lub radia, niezależnie od formy, w jakiej zostało przekazane operatorowi.

Liczy się treść oświadczenia

Po otrzymaniu takiego pisma operator powinien poinformować zainteresowanego o przyjęciu zgłoszenia i dokonać wyrejestrowania. Może również przesłać odpowiedni formularz z prośbą o jego uzupełnienie i odesłanie.

Sąd zaznaczył, że organy powinny zapewniać obywatelom realną możliwość dopełnienia wymaganych formalności. Wyrok może mieć znaczenie dla osób, które chcą zakończyć obowiązek płacenia abonamentu RTV, ale nie mogą skorzystać z internetu ani osobiście odwiedzić placówki pocztowej.

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