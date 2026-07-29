Zarobki Polaków coraz wyższe. Ujawniono najnowsze dane

Z ostatnich danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9401,58 zł brutto. To wzrost o 5,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. było o 5,9% wyższe niż w maju 2025 r. – podał GUS.

Wynagrodzenia w czerwcu. Spory wzrost, ale do rekordu daleko

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w relacji do maja o 2,5 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali nie tylko więcej niż w czerwcu ubiegłego roku, ale też więcej niż miesiąc wcześniej.

– Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czerwcu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z dodatkowych wypłat m.in. nagród, premii, w tym kwartalnych, rocznych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń) oraz podwyżek wynagrodzeń – wyjaśnia GUS.

Warto przypomnieć, że w kwietniu średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9530,74 zł, a w marcu było to 9652,19 zł, co było nowym rekordem (poprzedni na poziomie 9583 zł odnotowano w grudniu zeszłego roku).

Cieszy również fakt, że czerwiec był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 2,5 proc. rok do roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

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