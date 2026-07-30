Lotto drożeje od 18 sierpnia. Totalizator zmienia zasady gry

Totalizator Sportowy wprowadza największe zmiany w Lotto od 2009 roku. Od 18 sierpnia wzrośnie cena pojedynczego zakładu, zmienią się zasady tworzenia kumulacji, a gracze będą mogli liczyć na wyższe wygrane.

Najbardziej odczuwalną zmianą będzie podwyżka ceny podstawowego zakładu Lotto z 3 zł do 5 zł. Oznacza to wzrost o 67 proc. Bez zmian pozostanie natomiast opłata za Lotto Plus, która nadal będzie wynosić 1 zł.

Wyższa gwarantowana wygrana

Razem z podwyżką ceny zakładu wzrośnie również minimalna gwarantowana wygrana I stopnia. Totalizator Sportowy poinformował, że zostanie ona zwiększona z 2 mln zł do 3 mln zł.

Zmieni się także sposób tworzenia kumulacji. Większa część środków przeznaczonych na pulę nagród będzie trafiała na najwyższe wygrane. Według zapowiedzi organizatora ma to sprawić, że kumulacje będą rosły szybciej i osiągały wyższe kwoty.

Zmiany także dla niższych wygranych

Nowe zasady obejmą również osoby, którym uda się trafić trzy liczby. Wysokość wygranej za "trójkę" wzrośnie z obecnych 24 zł do 35 zł.

Pozostałe elementy gry pozostaną bez zmian. Nadal będzie można samodzielnie wybrać sześć liczb lub skorzystać z opcji "chybił trafił". Za dopłatą 1 zł gracze będą mogli aktywować Lotto Plus i wziąć udział w dodatkowym losowaniu z tym samym zestawem liczb.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady?

Nowe ceny i zmienione zasady gry wejdą w życie po wieczornym losowaniu 18 sierpnia 2026 r., czyli po godzinie 22:10. Będzie to pierwsza tak duża reforma Lotto od kilkunastu lat.

Losowania Lotto i Lotto Plus nadal będą odbywały się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Zmieni się jednak koszt udziału w grze oraz sposób podziału puli nagród, co według Totalizatora Sportowego ma przełożyć się na wyższe wygrane i atrakcyjniejsze kumulacje.

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