Kupujesz dom? Możesz podpisać oświadczenie o kurach nawet w dużym mieście

Rząd pracuje nad kolejną wersją projektu określanego jako „lex rolnik”. Nowe przepisy mają lepiej chronić osoby prowadzące działalność rolniczą przed roszczeniami związanymi z typowymi uciążliwościami, takimi jak hałas, zapachy czy ruch maszyn. Jednocześnie projekt wprowadza nowe obowiązki dla osób kupujących domy.

Zmiany mogą objąć nie tylko mieszkańców terenów wiejskich. O tym, czy konieczne będzie dopełnienie dodatkowych formalności, mają decydować zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ogólnych.

Oświadczenie u notariusza

Projekt przewiduje obowiązek złożenia u notariusza specjalnego oświadczenia przez osoby kupujące dom na terenach objętych określonymi funkcjami planistycznymi.

Kupujący będzie potwierdzał, że ma świadomość prowadzenia lub możliwości prowadzenia działalności rolniczej na sąsiednich nieruchomościach. Jednocześnie zaakceptuje związane z tym typowe uciążliwości, takie jak hałas, zapachy, ruch maszyn rolniczych czy okresowe prace polowe.

Nowe przepisy nie tylko dla mieszkańców wsi

Ministerstwo Rolnictwa proponuje odejście od prostego podziału na obszary miejskie i wiejskie. O zastosowaniu nowych przepisów mają decydować dokumenty planistyczne.

W praktyce oznacza to, że obowiązek złożenia oświadczenia może dotyczyć także osób kupujących domy w granicach dużych miast, jeżeli wynika to z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub planu ogólnego. Według przedstawicieli środowiska notarialnego nowe regulacje mogą objąć również nieruchomości położone w takich miastach jak Warszawa czy Wrocław.

Notariusze krytykują projekt

Propozycje spotkały się z krytyką notariuszy. Ich zdaniem nowe przepisy zwiększą zakres formalności związanych z zawieraniem umów sprzedaży nieruchomości.

Wskazują, że przy każdej transakcji może być konieczne analizowanie nie tylko dokumentów dotyczących sprzedawanej działki, ale również informacji odnoszących się do całego obrębu ewidencyjnego. Zastrzeżenia budzi także brak jasnych zasad ustalania tych danych oraz praktyczna skuteczność samego oświadczenia.

Ochrona rolników przed roszczeniami

Mniej kontrowersji wzbudzają przepisy dotyczące ochrony działalności rolniczej. Projekt zakłada, że domniemanie zgodności z prawem obejmie działalność wytwórczą w rolnictwie, w tym produkcję roślinną, zwierzęcą, ogrodniczą, sadowniczą i rybną.

Jednocześnie przewidziano wyjątki. W razie sporu sąd będzie oceniał między innymi zgodność prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami oraz dokumentami planistycznymi.

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