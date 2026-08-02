Polska przed USA i Kanadą. Ten ranking pokazuje siłę naszego paszportu

Polski paszport ponownie znalazł się w gronie najmocniejszych dokumentów podróży na świecie. W najnowszym rankingu Henley Passport Index 2026 Polska zajęła 6. miejsce, wyprzedzając m.in. Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Czechy i Słowację.

Ranking opiera się na liczbie państw i terytoriów, do których można wjechać bez konieczności uzyskania wizy. W przypadku Polski jest to obecnie 184 kierunki.

Polska przed USA i Kanadą

W tegorocznym zestawieniu Polska zajęła 6. pozycję wspólnie z Wielką Brytanią i Węgrami. Obywatele posiadający polski paszport mogą podróżować bez wizy do 184 państw i terytoriów.

To wynik lepszy od Stanów Zjednoczonych, których paszport zapewnia bezwizowy dostęp do 180 kierunków, oraz Kanady z wynikiem 183 państw i terytoriów. Polska wyprzedziła również Australię, Czechy i Słowację.

Liderem pozostaje Singapur

Na pierwszym miejscu rankingu ponownie znalazł się Singapur. Jego obywatele mogą podróżować bez wizy do 192 państw i terytoriów.

Drugą pozycję zajęły Japonia, Korea Południowa oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie z dostępem do 188 kierunków. Podium uzupełniła Szwecja, której paszport umożliwia bezwizowy wjazd do 187 państw i terytoriów.

Na przeciwległym końcu zestawienia znalazł się Afganistan. Paszport tego kraju pozwala na wjazd bez wizy jedynie do 22 państw, co dało mu ostatnie, 104. miejsce.

Mniej formalności podczas podróży

Wysoka pozycja Polski w rankingu oznacza przede wszystkim większą swobodę podróżowania. Możliwość wjazdu do 184 państw i terytoriów bez wcześniejszego uzyskiwania wizy ogranicza formalności i ułatwia planowanie zagranicznych wyjazdów.

Silna pozycja polskiego paszportu sprawia, że jego posiadacze mogą korzystać z jednego z najbardziej wartościowych dokumentów podróży na świecie, a wyjazdy do wielu popularnych kierunków odbywają się bez dodatkowych procedur wizowych.

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