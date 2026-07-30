Kara za fotowoltaikę zaboli – to 1000 zł. A termin mija 31 lipca!

Jawna i publicznie dostępna baza danych MIOZE prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczy producentów energii z OZE i ma swoje wymagania.

Bez wpisu do bazy wytwarzanie energii z fotowoltaiki jest po prostu nielegalne – podobnie jak sprzedaż nadwyżek prądu.

Które instalacje OZE są małe? Nowy formularz ma ułatwić sprawozdanie

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mają czas tylko do 31 lipca 2026 roku na złożenie półrocznego sprawozdania według nowego wzoru formularza obowiązującego w MIOZE. Na spóźnialskich oczywiście czeka finansowa kara.

W skrócie: MIOZE, czyli Rejestr Wytwórców Energii w Małej Instalacji, zawiera spis firm i gospodarstw domowych produkujących prąd z odnawialnych źródeł energii (OZE). „Małej instalacja” to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej większej niż 500 kW, ale mniejszej niż 1 MW.

URE poszedł z duchem czasu i nieco zaktualizował wzór formularza. „W miejsce odrębnego sprawozdania dla poszczególnych instalacji, przedsiębiorca przekaże jedno sprawozdanie zbiorcze obejmujące instalacje, które funkcjonowały w danym półroczu okresu sprawozdawczego” – informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Kto formularz wypełnić musi, a kto nie? Kara w dwóch okolicznościach

Uwaga! Półroczny obowiązek nie obejmuje indywidualnych prosumentów korzystających z mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW, którzy rozliczają energię w systemie net-billingu lub net-meteringu. Ale sprawozdanie muszą złożyć właściciele OZE również wtedy, gdy nie wytworzyli prądu w danym okresie oraz gdy przestali wytwarzać prąd w danej instalacji, ale byli w jej posiadaniu w danym okresie sprawozdawczym.

Wypełniowny formularz można dostarczyć od urzędu osobiście, na adres do e-doręczeń lub pocztą, ale w tym przypadku decyduje data wpływu sprawozdania do URE, a nie data nadania przesyłki!

Żartów nie ma: kto formularza nie wypełni i sprawozdania na czas nie złoży, lub poda w nim nieprawdziwe informacje, podlega karze do 1000 zł.

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