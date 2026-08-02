Masz dość telefonów od telemarketerów? Ta formułka może zadziałać

Telemarketerzy potrafią skutecznie zakłócić spokój, dzwoniąc z ofertami sprzedaży lub usług. Choć wykonują swoją pracę, nie oznacza to, że odbiorca musi prowadzić rozmowę do końca. Istnieją proste formułki, które pozwalają szybko i kulturalnie zakończyć połączenie.

Poproś o usunięcie numeru z bazy

Jednym z najprostszych sposobów jest wyraźne zażądanie usunięcia swojego numeru telefonu z bazy danych firmy. Konsument ma prawo domagać się wykreślenia swoich danych z rejestrów konkretnego administratora.

Przedstawicielka UOKiK Małgorzata Cieloch zwraca uwagę, że warto stanowczo poinformować rozmówcę o zablokowaniu danych u administratora. Choć nie rozwiąże to problemu wszystkich połączeń marketingowych, może ograniczyć telefony z danej firmy.

Można odmówić nagrywania rozmowy

Drugą metodą jest poinformowanie telemarketera, że nie wyraża się zgody na nagrywanie rozmowy. W wielu przypadkach konsultanci informują na początku połączenia o jego rejestrowaniu.

Według opisu zawartego w materiale odmowa nagrywania może skutkować zakończeniem rozmowy i usunięciem jej zapisu. Zwrócono również uwagę, że prowadzenie dialogu wbrew woli rozmówcy może naruszać przepisy prawa.

Zgoda na marketing musi być wcześniejsza

Kolejną proponowaną formułką jest stwierdzenie, że rozmówca nie wyrażał wcześniej zgody na kontakt marketingowy i nie można uzyskiwać takiej zgody już w trakcie rozmowy.

Jak wskazano w materiale, przepisy wymagają wcześniejszej zgody na marketing bezpośredni. Autor zwraca również uwagę, że warto zapytać o administratora bazy danych, co często prowadzi do szybkiego zakończenia połączenia. Jeżeli zgoda została udzielona wcześniej, pozostaje skorzystanie z prawa do usunięcia numeru z bazy danych.

Czytaj też:

Masz dość takich telefonów? Wystarczy krótki komunikat Czytaj też:

Wyłudzają pieniądze od polskich seniorów. Już nie tylko na garnki