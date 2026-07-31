14. emerytura nie dla wszystkich. Ci seniorzy nie otrzymają

W ostatnich dniach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia, w którym wskazano termin tegorocznych wypłat 14. emerytury.

Funkcjonujące od pięciu lat świadczenie – podobnie jak w ostatnich latach – trafi do seniorów we wrześniu.

Wyjściowa kwota 14. emerytury równa jest wysokości minimalnej emerytury – w tym roku jest to 1978,49 zł brutto. Po uwzględnieniu obowiązkowych potrąceń, czyli składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, kwota dodatku wyniesie 1800,43 zł netto.

Warto jednak przypomnieć, że pełną kwotę otrzymają osoby, których regularne świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach stosowany jest mechanizm „ złotówka za złotówkę". Oznacza to, że każda złotówka ponad ustalony limit powoduje zmniejszenie wysokości czternastej emerytury.

14. emerytura 2026. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia

Przykładowo, jeśli ktoś pobiera emeryturę w kwocie 3500 zł brutto, to dostanie dodatek pomniejszony o 600 zł, czyli wyniesie 1378,49 zł brutto. “Czternastka” nie zostanie przyznana w sytuacji, gdy kwota świadczenia okaże się niższa niż 50 zł brutto.

Na 14. emeryturę nie mogą również liczyć osoby, które na dzień 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

W 2025 roku świadczenie otrzymało niespełna 6,5 mln osób. Jak informował ZUS, do uprawnionych trafiło łącznie 7,6 mld zł netto.

Z przeprowadzonego na początku tego roku sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko dwie trzecie Polaków (65,3 proc.) sprzeciwia się likwidacji 13. i 14. emerytury. Opowiada się za tym jedynie 18,7 proc. respondentów, a 16 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

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