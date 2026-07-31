Wielu seniorów wierzy w ten mit. ZUS rozwiewa wątpliwości o 500 plus

Świadczenie uzupełniające, często określane jako 500 plus dla seniora, nadal budzi wiele wątpliwości. ZUS przypomina, że pieniądze nie przysługują automatycznie po ukończeniu określonego wieku. O prawie do świadczenia decyduje przede wszystkim spełnienie warunków zapisanych w przepisach.

Program jest przeznaczony dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Aby je otrzymać, konieczne jest posiadanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji. Sam znaczny stopień niepełnosprawności nie daje prawa do dodatku. O świadczenie mogą ubiegać się wszystkie osoby pełnoletnie.

Obowiązują limity dochodowe

Od 1 marca 2026 r. obowiązują nowe progi dochodowe. Pełne świadczenie przysługuje osobom, których emerytura lub renta brutto nie przekracza 2187,67 zł miesięcznie.

Jeżeli pobierane świadczenie jest wyższe, ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”, zmniejszając wysokość dodatku. Po przekroczeniu 2687,67 zł brutto prawo do świadczenia uzupełniającego wygasa.

Przy ustalaniu prawa do dodatku ZUS bierze pod uwagę nie tylko emeryturę lub rentę, ale również inne opodatkowane przychody. Uwzględniane są między innymi wynagrodzenie z pracy, umów zlecenia czy najmu. Przekroczenie limitów może spowodować obniżenie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Wniosek trzeba złożyć samodzielnie

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Osoby spełniające wymagane warunki muszą złożyć w ZUS wniosek ESUN.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinien dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego. Dokumenty można przekazać w placówce ZUS lub drogą elektroniczną. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku i nie jest wypłacane z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące.

To inne świadczenie niż dodatek pielęgnacyjny

ZUS przypomina również, że po ukończeniu 75. roku życia automatycznie przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny. Jest to odrębne świadczenie, które nie wymaga składania wniosku i przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Nie należy go mylić ze świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

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