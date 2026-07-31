Ceny paliw na początku sierpnia. Podwyżki wreszcie wyhamują?

Końcówka lipca przyniosła wyraźny wzrost kosztów tankowania, choć dynamika zmian w przypadku oleju napędowego i tak była mniejsza niż się spodziewano. Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że dzięki większym rabatom oferowanym w ostatnich dniach przez dostawców paliw poprawiły się warunki zakupu dla operatorów rynku detalicznego i stacje nie musiały radykalnie podnosić cen diesla na pylonach.

Analitycy wskazują, że w mijającym tygodniu w rafineriach zanotowaliśmy nieznaczny spadek cen 95-oktanowej benzyny E10, przy wzroście cen oleju napędowego.

– Aktualnie benzyna bezołowiowa "95" jest przez producentów wyceniana średnio na 5 787,60 zł/metr sześcienny i jest o 15,60 zł tańsza niż w ubiegły piątek. W tym samym czasie olej napędowy podrożał o 101,20 zł i kosztuje średnio 6 667,20 zł/metr sześcienny. Te zmiany pogłębiają dysproporcję cenową pomiędzy paliwami i na koniec lipca benzyna E10 jest o 879,60 zł tańsza niż olej napędowy, a na koniec czerwca dystans pomiędzy nimi wynosił jedynie 193 złote – wyliczają eksperci.

Trudny lipiec dla kierowców. Co wydarzy się na początku sierpnia?

Ostatnie dni lipca przyniosły znaczące podwyżki na stacjach paliw. Benzyna E10 podrożała o 15 groszy i kosztuje średnio 7,44 zł/l, a olej napędowy o 35 groszy i według notowania e-petrol.pl z połowy tego tygodnia, jego średnia cena w Polsce to 7,99 zł/l. Potaniał jedynie autogaz – litr LPG po 4-groszowej obniżce kosztuje 3,05 zł.

Eksperci e-petrol przytaczają dane sprzed roku, kiedy to na półmetku wakacji tankujący płacili za popularną “95” 5,85 zł/l, a za diesla 6,04 zł/l. Tegoroczny lipiec był pierwszym od kwietnia miesiącem, w którym nie funkcjonował pakiet Ceny Paliw Niżej. Zniesienie pakietu spowodowało natychmiastowy wzrost cen paliw na stacjach. Rządzący nie wykluczają przywrócenia regulowanych cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia.

Ile kierowcy zapłacą na początku sierpnia? Analitycy spodziewają się wyhamowania podwyżek dla benzyn i dalszego wzrostu kosztów tankowania diesla. Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to:

7,34-7,48 zł/l dla benzyny E10,

8,09-8,27 zł/l dla oleju napędowego,

3,01-3,10 zł/l dla autogazu.

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