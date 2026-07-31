Do 15 września trzeba zapłacić. Zwłoka może słono kosztować

Właściciele mieszkań, domów, działek i lokali mają czas do 15 września 2026 r. na uregulowanie trzeciej raty podatku od nieruchomości. Niedotrzymanie terminu może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę, a w poważniejszych przypadkach również odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Osoby fizyczne mogą opłacić podatek jednorazowo albo w czterech ratach przypadających na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Kto ma obowiązek zapłaty?

Podatek od nieruchomości nie dotyczy wyłącznie właścicieli. Obowiązek jego uregulowania mają również użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni oraz osoby korzystające z nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w przypadkach określonych przepisami.

Opodatkowaniu podlegają grunty, z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych, a także budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Gmina ustala wysokość podatku

Kwota podatku oraz numer rachunku do wpłaty znajdują się w decyzji podatkowej doręczanej przez urząd gminy lub miasta na początku roku. Stawki ustalają rady gmin, jednak nie mogą przekraczać limitów określonych przez Ministerstwo Finansów.

W 2026 r. maksymalna stawka podatku dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy. W przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą może sięgać 35,53 zł za metr kwadratowy, natomiast dla budowli podatek wynosi 2 proc. ich wartości.

Podatek można opłacić przelewem, w kasie urzędu lub – w niektórych gminach – za pośrednictwem inkasenta, którym najczęściej jest sołtys.

Za spóźnienie grożą odsetki i sankcje

Brak wpłaty w ustawowym terminie oznacza naliczenie odsetek za zwłokę. Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą spotkać osoby, które celowo uchylają się od opodatkowania, nie zgłaszają nieruchomości lub nie wykonują obowiązków wynikających z przepisów.

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym w takich przypadkach możliwe jest nałożenie grzywny, która – jak wskazano w materiale – może wynieść nawet 64 080 zł. W najpoważniejszych sytuacjach sąd może także orzec karę pozbawienia wolności.

Dlatego warto sprawdzić decyzję podatkową i uregulować należność przed 15 września, aby uniknąć zaległości, dodatkowych kosztów i ewentualnych sankcji.

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