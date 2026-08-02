Płyty CD i DVD przeżywają renesans. Można je wykorzystać

Wydawało się, że to niewygodny nośnik danych. Płyta CD wymaga odtwarzacza, zajmuje miejsce i nie pozwala w ciągu kilku sekund przeskoczyć od jednego artysty do drugiego. Ale wygoda ma swoją cenę, która stale rośnie.

Przechowywanie danych w chmurze wydawało się najprostszym rozwiązaniem, ale problem zaczyna się wtedy, gdy przechowywana ilość danych rośnie, a razem z nią miesięczne rachunki. Nośnik optyczny jest tańszy niż abonament.

Płyty CD wracają do łask. Nikt nie wystawi za nie kolejnego rachunku

Podwyżki cen usług chmurowych mogą sięgać 37 proc., a rachunki użytkowników wzrastają nawet o 30–40 proc. Powodem są m.in. wyższe koszty energii, infrastruktury oraz transferu danych.

Największą zaletą płyt CD i DVD, czyli nośników optycznych pozostaje prostota. Nie ma miesięcznej opłaty, zmiany regulaminu, zależności od internetu ani ryzyka, że po latach usługa zostanie zamknięta lub znacząco podrożeje. Co prawda komputery nie mają już wbudowanych napędów optycznych, ale producenci nie przestali wypuszczać na rynek napędów zewnętrznych.

Dysk może się zepsuć, konto w chmurze można stracić, usługa i subskrypcja może zmienić ceny. A raz kupiony nośnik optyczny trwa – po nagraniu danych nikt nie wystawi za nie kolejnego rachunku. Można spać spokojniej.

Według półrocznego raportu firmy analitycznej Luminate sprzedaż płyt CD w Stanach Zjednoczonych wzrosła w pierwszej połowie 2026 roku aż o 16 proc. W ciągu sześciu miesięcy sprzedano 16,3 mln egzemplarzy.

Kolorowe refleksy, mozajki i podkładki. Stare płyty mają drugie życie

Nośniki optyczne mają jeszcze jedną fajną cechę – łatwo je wykorzystać ponownie. Starą płytę CD można w mgnieniu oka przekształcić w szklaną podstawkę z prawdziwym efektem dyskotekowym – wystarczy podkleić ja korkiem lub filcem żeby ochronić blat stołu.

Osoby kreatywne tną je na małe kawałki i tworzą z nich mozaiki. Błyszczące fragmenty można w ciekawy sposób nakleić na drewniane deski lub płótno – na przykład jako abstrakcyjny motyw ścienny lub ozdobę stołu. Dla bezpieczeństwa płyty CD lub DVD przed cięciem należy na krótko zanurzyć w gorącej wodzie lub zamrozić – w taki sposób znacznie zmniejszy się ryzyko niekontrolowanego pękania płyt podczas cięcia. Do klejenia najlepiej sprawdza się mocny klej do prac ręcznych lub klej na gorąco.

Stare płyty CD i DVD świetnie się również sprawdzą jako ozdoba ogrodu lub balkonu. Wystarczy powiesić kilka płyt na gałęzi lub drewnianym patyku za pomocą sznurka. Gdy tylko wieje wiatr, płyty CD wirują i rzucają wokół kolorowe refleksy.

Czytaj też:

Walka prawdy z kłamstwem jest nierówna. Od 2 sierpnia UE zacznie egzekucję Czytaj też:

To koniec ery własności. Korporacje mogą zabrać ci to, za co zapłaciłeś