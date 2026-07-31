Wyniki losowania Eurojackpot. Wielkie wygrane dwóch graczy z Polski

W piątek 31 lipca w losowaniu Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 4, 10, 20, 40, 41 oraz 4 i 6. Najwyższą wygraną w Polsce jest wygrana czwartego stopnia, która wyniosła ponad 326 tys. zł. Mogą się z niej cieszyć dwie osoby. 20 kolejnych graczy zgarnęło wygraną piątego stopnia w wysokości po ponad 1,4 tys. zł.
Wyniki losowania Eurojackpot z 31 lipca. Ile wynosi kumulacja?
Więcej szczęścia uśmiechnęło się do graczy z innych krajów. Trzy osoby – z Holandii, Niemiec i Norwegii – wygrały wygraną drugiego stopnia, która wynosi po ponad 570 tys. euro. Trzech kolejnych graczy – z Holandii, Chorwacji i Niemiec – obstawiło liczby, które zapewniły im wygraną trzeciego stopnia w wysokości po ponad 322 tys. zł.
Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek 4 sierpnia. Kumulacja wyniesie 100 mln zł.
Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:
- 175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia
- 370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl
- 637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl
- 330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce
- 794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork
- 1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki
- 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
- 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
- 821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl
- 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
- 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
- 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
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