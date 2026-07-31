Wyniki losowania Eurojackpot. Wielkie wygrane dwóch graczy z Polski
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Wyniki losowania Eurojackpot. Wielkie wygrane dwóch graczy z Polski

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Eurojackpot – wyniki losowania
Eurojackpot – wyniki losowania Źródło: Shutterstock / Longfin Media
W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Mimo to kilku graczy może mówić o sporym szczęściu.

W piątek 31 lipca w losowaniu Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 4, 10, 20, 40, 41 oraz 4 i 6. Najwyższą wygraną w Polsce jest wygrana czwartego stopnia, która wyniosła ponad 326 tys. zł. Mogą się z niej cieszyć dwie osoby. 20 kolejnych graczy zgarnęło wygraną piątego stopnia w wysokości po ponad 1,4 tys. zł.

Wyniki losowania Eurojackpot z 31 lipca. Ile wynosi kumulacja?

Więcej szczęścia uśmiechnęło się do graczy z innych krajów. Trzy osoby – z Holandii, Niemiec i Norwegii – wygrały wygraną drugiego stopnia, która wynosi po ponad 570 tys. euro. Trzech kolejnych graczy – z Holandii, Chorwacji i Niemiec – obstawiło liczby, które zapewniły im wygraną trzeciego stopnia w wysokości po ponad 322 tys. zł.

Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek 4 sierpnia. Kumulacja wyniesie 100 mln zł.

Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:

  • 175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia
  • 370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl
  • 630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl
  • 637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl
  • 330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl
  • 523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce
  • 794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork
  • 1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki
  • 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
  • 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
  • 821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl
  • 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
  • 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
  • 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
  • 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
  • 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
  • 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
  • 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
  • 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
  • 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
  • 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
  • 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
  • 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
  • 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
  • 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
  • 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
  • 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
  • 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
  • 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
  • 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
  • 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
  • 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
  • 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
  • 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
  • 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
  • 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
  • 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
  • 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
  • 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
  • 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
  • 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
  • 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
  • 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

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Źródło: WPROST.pl / lotto.pl