Polacy odchodzą od kostki brukowej. Te rozwiązania są tańsze i coraz popularniejsze

Kostka brukowa od lat była najczęściej wybieranym materiałem na podjazdy, tarasy i ogrodowe ścieżki. Coraz więcej inwestorów decyduje się jednak na inne rozwiązania, które mogą być łatwiejsze w utrzymaniu, lepiej radzić sobie z wodą opadową albo po prostu lepiej wpisywać się w nowoczesne projekty.

Jedną z najpopularniejszych alternatyw są duże płyty betonowe. Dzięki mniejszej liczbie fug ograniczają miejsca, w których mogą pojawiać się mech i chwasty, a jednocześnie tworzą bardziej jednolitą nawierzchnię. Dobrze wykonane płyty są odporne na mróz, ścieranie i duże obciążenia, jednak ich montaż wymaga doświadczenia i specjalistycznego sprzętu.

Tańsze rozwiązania i nawierzchnie przepuszczające wodę

Osoby szukające oszczędności często wybierają żwir, grys granitowy, bazalt lub dolomit. Takie kruszywa dobrze przepuszczają wodę, dzięki czemu na nawierzchni nie tworzą się kałuże. Do ich ułożenia wystarczą geowłóknina i obrzeża ograniczające przemieszczanie się kamieni oraz rozwój chwastów. Wadą jest konieczność okresowego uzupełniania materiału.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także nawierzchnie przepuszczalne, takie jak płyty ażurowe, kratki ekologiczne wypełnione trawą lub grysem oraz systemy mineralno-żywiczne. Ich zadaniem jest odprowadzanie wody do gruntu zamiast do kanalizacji, co ogranicza ryzyko lokalnych podtopień i poprawia warunki wokół domu. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie na podjazdach, parkingach i ścieżkach.

Drewno, kamień i geokrata trawnikowa

Na tarasach popularnością cieszą się deski drewniane i kompozytowe. Naturalne drewno wymaga regularnej impregnacji i konserwacji, natomiast kompozyt jest bardziej odporny na wilgoć, promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Oba materiały przeznaczone są jednak przede wszystkim na tarasy, balkony i okolice basenów, a nie na podjazdy.

Najtrwalszym rozwiązaniem pozostaje kamień naturalny, między innymi granit, bazalt, piaskowiec czy łupek. Odpowiednio wykonana nawierzchnia może służyć przez wiele lat, choć wiąże się z wyższymi kosztami zakupu i montażu.

Ciekawą propozycją jest również geokrata trawnikowa. Plastikowe lub betonowe moduły wypełnione ziemią i obsiane trawą pozwalają zachować zieloną powierzchnię, a jednocześnie wytrzymują ciężar samochodu. Takie rozwiązanie dobrze odprowadza wodę, wymaga jednak regularnego koszenia, podlewania i uzupełniania trawy w najbardziej eksploatowanych miejscach.

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