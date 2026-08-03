4806 zł zamiast 800 plus? Ci rodzice mogliby skorzystać

Powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego stowarzyszenie Rozwój Plus zaprezentowało propozycje dotyczące poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Wśród najważniejszych pomysłów znalazło się wprowadzenie tzw. Pensji Rodzicielskiej, która skutkowałaby zmianami w 800 plus, świadczeniu, które – pod nazwą 500 plus – przed dekadą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, a w czasach premierostwa Morawieckiego zdecydowano o jego waloryzacji do kwoty 800 zł (sama waloryzacja nastąpiła już w okresie rządów Donalda Tuska).

Pensja Rodzicielska zamiast 800 plus?

Pensja Rodzicielska miałaby przysługiwać jednemu z rodziców dziecka w wieku od 0 do 3 lat i wynosić tyle, ile obowiązująca płaca minimalna (obecnie jest to 4806 zł brutto). Pieniądze miałyby być traktowane jak wynagrodzenie za pracę – objęte podatkami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W ten sposób okres opieki nad dzieckiem miałby przekładać się na wyższą przyszłą emeryturę.

– Ma to polegać na tym, że rodzic dziecka, często kobieta, ale jak w przypadku 800 plus będzie to decyzja rodziców, dostaje od państwa pensję minimalną – oskładkowaną, ozusowaną, opodatkowaną i to niesie ze sobą kilka efektów. Po pierwsze dziecko staje się elementem życiowej stabilizacji – tłumaczył w programie „Tłit" Wirtualnej Polski Marcin Horała, jeden z liderów stowarzyszenia.

– My często słyszymy od młodych kobiet, że one bardzo chciałyby mieć dzieci, ale mają umowę na czas określony, mają zlecenia, rozkręcają jakąś działalność gospodarczą, zasiłek rodzicielski zależy od pensji a ta pensja jest wątpliwa – to powoduje, że są wątpliwości, a potem po latach jest już za późno i tych dzieci rodzi się mniej. Dziecko jest czynnikiem stabilizującym rodzinę. Na te trzy lata potrzeby są zaspokojone. Jeśli ktoś chce wrócić na rynek pracy, też świetnie, bo te środki może sobie wydać na opiekunkę – dodaje.

Środki na Pensję Rodzicielską miałyby pochodzić z likwidacji części dotychczasowych programów. Chodzi o „kosiniakowe", „Babciowe" i właśnie 800 plus, ale tylko w przypadku dzieci do 3. roku życia.

Koszt propozycji stowarzyszenia Rozwój Plus szacowany jest na 40-42 mld zł rocznie. W przypadku likwidacji wspomnianych świadczeń byłoby to natomiast ok.. 23-25 mld zł".

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