Kwalifikacja wojskowa 2027. Wiadomo, kogo obejmie obowiązek

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2027 r. Zgodnie z planem rozpocznie się ona 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Resort przewiduje, że obowiązek stawienia się przed komisjami obejmie około 245 tys. osób.

Najliczniejszą grupę mają stanowić mężczyźni urodzeni w 2008 r., którzy będą podstawowym rocznikiem objętym kwalifikacją. Projekt przewiduje również wezwania dla mężczyzn urodzonych w latach 2003–2007, jeśli dotychczas nie stawili się do kwalifikacji wojskowej i nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. MON wyjaśnia, że ograniczenie starszych roczników do pięciu lat wynika z analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz możliwości finansowych.

Kto jeszcze może otrzymać wezwanie?

Przed komisjami ponownie staną również osoby, które podczas kwalifikacji w latach 2025 i 2026 otrzymały kategorię B, oznaczającą czasową niezdolność do służby wojskowej. Jeżeli okres tej niezdolności zakończy się przed 30 kwietnia 2027 r., komisja będzie mogła wydać ostateczne orzeczenie i przyznać kategorię A, D albo E.

Projekt obejmuje także kobiety urodzone w latach 2000–2008 posiadające kwalifikacje przydatne dla wojska, które wcześniej nie uczestniczyły w kwalifikacji. Wezwania mogą otrzymać również kobiety kończące naukę lub studia na kierunkach prowadzących do uzyskania takich kwalifikacji, w szczególności związanych z zabezpieczeniem medycznym i innymi potrzebami Sił Zbrojnych.

Ochotnicy

Do kwalifikacji będą mogły zgłaszać się także osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat i chcą zrobić to ochotniczo. Dotyczy to również osób bez uregulowanego stosunku do służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 60 lat, pod warunkiem że nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

MON podkreśla, że celem kwalifikacji wojskowej nie jest automatyczne powołanie do wojska. Procedura służy wprowadzeniu danych do ewidencji wojskowej oraz określeniu zdolności danej osoby do pełnienia służby. Na organizację kwalifikacji wojskowej w 2027 r. zaplanowano blisko 59,3 mln zł.

Czytaj też:

Wojsko, cywile i „obrona totalna”. Ta wyspa zamienia się w fortecę na środku Bałtyku Czytaj też:

Wojsko sprzedaje mieszkania za ułamek rynkowej ceny. Niektóre kosztują tylko 88 tys. zł