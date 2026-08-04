Ranking lokat na miesiąc. Ważna zmiana u lidera zestawienia

Serwis Bankier.pl przedstawił sierpniowy ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty na miesiąc. Lider rankingu wprowadził ważną zmianę

Zdecydowanym zwycięzcą rankingu wciąż jest Bank Nowy, ale już nie z lokatą NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, a z NOWYdepozyt 1M PROCENT PLUS. Co istotne, oprocentowanie nie zmieniło się i nadal wynosi 7 proc. w skali roku, co jest obecnie najwyższą stawką dostępną na rynku. Zmieniły się natomiast warunki dodatkowe, umożliwiające skorzystanie z oferty. Wcześniej wystarczyło założyć rachunek depozytowy, teraz – wymagane jest konto osobiste i wyrażenie zgód marketingowych. Depozyt wciąż pozostaje zarezerwowany dla nowych klientów a limit wpłat w dalszym ciągu wynosi 10 000 zł.

Drugie miejsce po awansie z czwartego zajmuje Lokata na Nowe Środki BOŚ Banku. Awans jest zasługą podwyżki stawki – z 3,95 proc. do 4,20 proc. rocznie. Warunki oferty pozostają takie same – klient musi posiadać konto osobiste lub oszczędnościowe i wpłacić nowe środki. Podane oprocentowanie dotyczy oferty dostępnej w bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej. Dodatkowym wabikiem oferty może być fakt, że nie ma górnego limitu wpłat.

Trzecią pozycję zachowała Lokata Urodzinowa, proponowana przez Bank Millennium. Oprocentowanie na tym depozycie nie zmieniło się i nadal wynosi 4 proc. w skali roku. Nie zmienił się również dość oryginalny warunek dodatkowy, jakim jest możliwość założenia lokaty jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Można to uczynić za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Wicelider sprzed miesiąca poza rankingiem

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Lokata Standard od Toyota Bank, a także Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3,70 proc. i 3 proc. w skali roku.

W sierpniowym zestawieniu zabrakło wicelidera sprzed miesiąca, czyli Lokaty Powitalnej od banku Credit Agricole. Ma to związek z faktem, iż oferta ta obowiązywała do końca lipca i tym razem bank nie zdecydował się na jej automatyczne przedłużenie.