2333 zł miesięcznie zamiast 800 plus? Sejm podjął decyzję
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2333 zł miesięcznie zamiast 800 plus? Sejm podjął decyzję

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Sejm RP
Sejm RP Źródło: Shutterstock / Verconer
Do Sejmu trafiła propozycja wypłaty bezwarunkowego dochodu podstawowego mieszkańcom Śląska. Program miał zastąpić m.in. 800 plus, ale został odrzucony.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajęła się propozycją uruchomienia pilotażu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Program miał objąć mieszkańców województwa śląskiego od trzeciego roku życia i obowiązywać przez co najmniej 20 lat. Ostatecznie posłowie zdecydowali o odrzuceniu petycji.

Zgodnie z przedstawionym pomysłem świadczenie miało wynosić połowę minimalnego wynagrodzenia brutto. Przy wskazanym w materiale poziomie oznaczałoby to 2333 zł miesięcznie. Pieniądze miały być wypłacane niezależnie od dochodów, zatrudnienia i sytuacji majątkowej beneficjenta.

Rodzice dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieliby samodzielnie decydować o przystąpieniu do programu. Rozwiązanie to uzasadniano istnieniem innych form wsparcia dla najmłodszych.

Program miał zastąpić 800 plus i inne świadczenia

Pilotaż bezwarunkowego dochodu podstawowego nie miał być kolejnym dodatkiem do obecnego systemu. Według założeń zastąpiłby między innymi świadczenie 800 plus, zasiłki stałe i okresowe oraz zasiłek dla bezrobotnych.

Autor petycji wskazywał województwo śląskie jako region szczególnie dotknięty skutkami transformacji gospodarczej, zamykaniem kopalń, hut i innych zakładów pracy. To właśnie tam nowy system miał zostać sprawdzony w pierwszej kolejności.

Bezwarunkowy dochód podstawowy zakłada regularną wypłatę jednakowej kwoty wszystkim uprawnionym, bez badania ich dochodów i aktywności zawodowej. Jego celem ma być zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz ograniczenie ubóstwa i nierówności.

Eksperci wskazali na wysokie koszty

Sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji oceniło, że wprowadzenie takiego świadczenia byłoby jedną z największych zmian społeczno-gospodarczych od 1989 r. Zwrócono uwagę, że konsekwencje dla finansów publicznych, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego wymagałyby szczegółowych analiz.

Wątpliwości dotyczyły również ograniczenia programu wyłącznie do mieszkańców jednego województwa. Zdaniem ekspertów mogłoby to naruszać zasadę sprawiedliwości społecznej i zakaz dyskryminacji.

Szerszy model bezwarunkowego dochodu podstawowego wiązałby się z ogromnymi wydatkami. Przy świadczeniu 1200 zł dla dorosłych i 600 zł dla dzieci roczny koszt oszacowano na 376 mld zł. Finansowanie wymagałoby podniesienia podatków albo rezygnacji z części obecnych programów społecznych.

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