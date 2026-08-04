Rekordowa liczba odmów służby wojskowej. Tysiące osób składają wnioski

W Niemczech gwałtownie wzrosła liczba osób, które chcą skorzystać z prawa do odmowy pełnienia służby wojskowej. Jak poinformował portal sieci redakcji RND, powołując się na dane Federalnego Biura ds. Rodziny i Spraw Społecznych (BAFzA), tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. wpłynęło 5862 takich wniosków. To więcej niż w całym 2025 r., kiedy zarejestrowano ich 3867.

Nowy model poboru zwiększył liczbę wniosków

Według RND wzrost liczby wniosków ma związek z nowym modelem poboru, który obowiązuje od 1 stycznia 2026 r., oraz z napiętą sytuacją bezpieczeństwa w Europie. Nowe przepisy przewidują kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca. Kobiety mogą dobrowolnie wypełnić odpowiedni kwestionariusz.

Zmiany mają pomóc Bundeswehrze zwiększyć liczbę żołnierzy. Celem jest wzrost stanu osobowego z około 186 tys. do 260 tys. żołnierzy do 2035 r.

Prawo do odmowy nadal obowiązuje

Choć obowiązkowy pobór do wojska został w Niemczech zawieszony w 2011 r., prawo do odmowy służby z powodów sumienia nadal pozostaje zapisane w Ustawie Zasadniczej. Osoba, która chce z niego skorzystać, musi złożyć pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Dokument trafia z centrum karier Bundeswehry do Federalnego Biura ds. Rodziny i Spraw Społecznych, gdzie jest rozpatrywany.

W uzasadnieniu należy wyjaśnić, dlaczego sumienie nie pozwala na użycie broni przeciwko drugiemu człowiekowi. Powody mogą mieć charakter religijny, etyczny lub światopoglądowy, a sprzeciw powinien dotyczyć każdej wojny, a nie wyłącznie konkretnego konfliktu. Od decyzji odmownej można się odwołać, a następnie skierować sprawę do sądu administracyjnego. Jak podano, w praktyce większość takich wniosków kończy się pozytywnym rozstrzygnięciem.

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