Aldi obniża ceny kawy. Rabaty sięgają 81 proc.

W Aldi trwa promocja, która może zainteresować osoby regularnie kupujące kawę. Największy rabat przygotowano na dwa warianty Dallmayr Home Barista – Crema Dolce oraz Crema Forte. Przy zakupie dwóch kilogramowych opakowań co drugi produkt kosztuje 14,99 zł zamiast 79,99 zł. Oznacza to obniżkę aż o 81 proc. Promocja ma jednak ograniczenie: jedna osoba może kupić maksymalnie cztery opakowania objęte ofertą.

Warto zwrócić uwagę na sposób naliczania rabatu. Nie jest to cena obowiązująca przy zakupie pojedynczej paczki. Aby skorzystać z najniższej stawki, trzeba sięgnąć po dwa produkty.

Nie tylko Dallmayr. Jacobs z innym mechanizmem

Aldi przygotowało również promocję dla osób, które nie chcą kupować kawy w dużych, kilogramowych opakowaniach. W przypadku produktów Jacobs działa zasada, w której drugi, tańszy produkt jest objęty rabatem w wysokości 60 proc. Można przy tym łączyć różne warianty.

Oferta obejmuje m.in. kawy:

Cronat Gold,

Krönung,

Crema,

Espresso.

Promocja dotyczy różnych form produktu, w tym kaw mielonych i rozpuszczalnych. W przeciwieństwie do części pozostałych ofert nie ustalono tutaj maksymalnej liczby sztuk, które można kupić w ramach akcji.

Barissimo i Lavazza również z rabatem

W ofercie znalazły się również kawa Barissimo Barista Crema oraz Lavazza Qualità Oro. Kilogramowe opakowanie Barissimo kosztuje 39,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Przy cenie regularnej 64,99 zł oznacza to 38 proc. rabatu. W tym przypadku obowiązuje limit czterech opakowań na klienta.

Nieco niższa, ale nadal zauważalna jest obniżka na mieloną Lavazzę Qualità Oro. Za opakowanie 250 g zapłacimy 27,99 zł zamiast 36,99 zł, co oznacza 24 proc. rabatu przy zakupie dwóch sztuk. Aldi nie wprowadziło ograniczenia liczby opakowań w tej ofercie.

Promocje na kawy tylko przez kilka dni

Akcja obowiązuje od 10 do 14 sierpnia 2026 r. W piątek pojawi się dodatkowo oferta na Tchibo Exclusive. Przy zakupie dwóch opakowań mielonej kawy o gramaturze 500 g jedno z nich będzie można otrzymać gratis. W promocji „1+1” obowiązuje limit dwóch opakowań na klienta.

Przy wszystkich ofertach warto sprawdzić warunki przed zakupem. W części przypadków niższa cena pojawia się dopiero po zakupie dwóch sztuk, a rabat obejmuje tylko jeden z produktów.

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