Emerytura dla czterdziestolatków? Rząd daje taką możliwość

Nie wszyscy emeryci w Polsce mają emeryturę powszechną. Niektórzy cieszą się specjalnym świadczeniem spoza systemu emerytalnego, które na dodatek jest zwolnione z podatku dochodowego oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Co trzeba zrobić, żeby je otrzymać? Skończyć 40 lat i zapewnić Polakom niezapomniane emocje zdobywając medal olimpijski – jego kolor nie ma znaczenia. Na konto wpłynie wtedy co miesiąc ponad 5 tys. zł.

Sport zespołowy się liczy. Doping wyklucza z emerytury

Specjalne świadczenie pieniężne należy się medalistom igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Raz przyznane jest dożywotnie i honorowe. Przynaje się je polskim sportowcom za wyjątkowe osiągnięcia i wkład w rozwój polskiego sportu oraz za promowanie Polski w świecie.

Prawo do tego świadczenia mają również zawodnicy startujący w konkurencjach drużynowych. Jeśli reprezentacja narodowa wywalczyła medal, każdy członek zespołu, który przyczynił się do tego sukcesu i znalazł się w składzie drużyny medalowej, może otrzymać emeryturę olimpijską na takich samych zasadach jak sportowcy rywalizujący indywidualnie.

Ale medal olimpijski nie pomoże, jeżeli sportowiec był karany dyscyplinarnie – na przykład za stosowanie dopingu – lub też został pozbawiony medalu z powodu naruszenia przepisów antydopingowych. Wtedy specjalnej emerytury mimo medalu nie będzie.

Setki sportowców otrzymuje emeryturę olimpijską. W 2027 roku dostaną jeszcze więcej

W 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł miesięcznie, ale od 2027 roku wzrośnie.

Wysokość tego specjalnego świadczenia jest co roku wyliczana na podstawie kwoty bazowej obowiązującej dla członków korpusu służby cywilnej, określanej w ustawie budżetowej. Następnie wartość ta jest mnożona przez współczynnik 1,8, który został wskazany w przepisach ustawy o sporcie.

Wypłata nie zależy od tego, czy sportowiec ma inne dochody, prowadzi inną aktywność zawodową, czy pobiera już standardową emeryturę lub rentę z ZUS. Decyzję w sprawie przyznania emerytury olimpijskiej podejmuje minister sportu. Dzięki takiej decyzji w 2025 roku emeryturę olimpijską pobierało łącznie 623 osoby.

Od 2027 roku będzie ją otrzymywał skoczek narciarski Kamil Stoch. Byłemu skoczkowi Adamowi Małyszowi wpływa co miesiąc na konto od 2018 roku. Otrzymuje ją także narciarka biegowa Justyna Kowalczyk czy sztangistka Agata Wróbel.

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