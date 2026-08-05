Pokazali, ile naprawdę zarabia nauczyciel. Te kwoty wywołają burzę

Nauczyciele od miesięcy spierają się z rządem o wysokość podwyżek, a 2026 rok przyniósł im jedynie 3-procentową waloryzację – podczas gdy średnie wynagrodzenia w gospodarce rosną znacznie szybciej. Sprawdzamy, ile realnie zarabia nauczyciel na każdym stopniu awansu zawodowego.

Nowe stawki od stycznia. Ile wynosi pensja zasadnicza

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynikające z podniesienia tzw. kwoty bazowej o 3 proc. – z 5434,82 zł w 2025 r. do 5597,86 zł. Dla najliczniejszej grupy kadry, czyli nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosi obecnie: nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł), nauczyciel mianowany – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł), nauczyciel dyplomowany – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł). Rozporządzenie Ministra Edukacji formalnie weszło w życie 21 marca 2026 r., ale z mocą obowiązywania od 1 stycznia – w efekcie wyrównania za pierwsze miesiące roku szkoły wypłacały nauczycielom najpóźniej do kwietnia.

Z dodatkami więcej, ale to wciąż nie fortuna

Podane wyżej stawki to wynagrodzenie zasadnicze – bez dodatków za wysługę lat, funkcję wychowawcy czy godziny ponadwymiarowe, które w praktyce podnoszą wypłatę. Uwzględniające te składniki średnie wynagrodzenia nauczycielskie, wyliczane na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela, szacowane są w 2026 r. na ok. 6872 zł brutto dla nauczyciela początkującego, ok. 8060 zł brutto dla mianowanego i ok. 10 300 zł brutto dla dyplomowanego – co po odliczeniu podatku i składek daje w tym ostatnim przypadku około 7300–7500 zł na rękę.

Nauczyciele poniżej krajowej mediany płac

Główny Urząd Statystyczny podał 1 lipca 2026 r., że mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w styczniu 2026 r. wyniosła 7447,16 zł, a w samym sektorze publicznym – 8790,54 zł. Oznacza to, że sama pensja zasadnicza nawet nauczyciela dyplomowanego (6397 zł) pozostaje poniżej krajowej mediany, a dopiero po doliczeniu np. 20-proc. dodatku za wysługę lat nieznacznie ją przekracza – wciąż wypadając gorzej niż mediana w sektorze publicznym, do którego sama należy oświata.

ZNP: „3 procent to policzek”. Spór o podwyżki trwa

Związek Nauczycielstwa Polskiego uznaje tegoroczną waloryzację za rażąco niską. Jak przekazała 28 lipca 2026 r. wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak, związek domaga się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o 15 proc. od września 2026 r., argumentując, że stosunek płac nauczycielskich do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce jest niższy niż nawet w 2012 r. – a wynagrodzenia w całej gospodarce rosną rok do roku o ok. 8 proc., podczas gdy nauczycielom przyznano jedynie 3 proc.

Minister edukacji Barbara Nowacka odpowiadała wcześniej, że wyższych podwyżek nie będzie z powodu stanu budżetu i dużych wydatków na zbrojenia, a realne podwyżki – powiązane z obywatelskim projektem „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, wiążącym pensje ze średnią krajową – mają być możliwe najwcześniej od 2027 r. Do rozwiązania czeka też sprawa nadgodzin za szkolne wycieczki: w lutym 2025 r. Sąd Najwyższy orzekł, że praca nauczyciela ponad normę czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych, a MEN dopiero 9 marca 2026 r. przedstawiło wstępną, niesprecyzowaną finansowo propozycję rekompensaty.

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