Kilka centymetrów może kosztować fortunę. Prawo stoi po stronie sąsiada

Zalewanie sąsiednich nieruchomości po zmianie ukształtowania terenu, wykonaniu drenażu czy wypompowywaniu wody to jeden z częstszych powodów konfliktów między właścicielami działek. Obowiązujące przepisy Prawa wodnego zakazują takich działań, jeśli powodują one szkodę na sąsiednim gruncie. W określonych przypadkach poszkodowany może domagać się przywrócenia poprzedniego stanu, a także odszkodowania.

Prawo zabrania zmiany odpływu wody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku ani natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla sąsiednich nieruchomości. Zabronione jest również odprowadzanie wody lub ścieków na cudzy teren oraz tworzenie przeszkód utrudniających naturalny odpływ wody.

Odpowiedzialność może dotyczyć nie tylko działań celowych. Skutki mogą wywołać także nieprzemyślane prace, takie jak podniesienie terenu o kilkadziesiąt centymetrów, wykonanie betonowego podjazdu bez odpływu, budowa muru oporowego czy odprowadzanie wody z dachu w stronę granicy działki.

Najpierw rozmowa, później urząd

W przypadku pojawienia się problemu eksperci zalecają rozpoczęcie od próby polubownego rozwiązania sporu. Rozmowa z sąsiadem lub przekazanie pisemnego wezwania do usunięcia problemu może później stanowić istotny dowód w postępowaniu.

Jednocześnie właściciel nieruchomości nie powinien samodzielnie przekierowywać wody, usypywać wałów czy wykonywać rowów odwadniających. Takie działania mogą doprowadzić do kolejnych naruszeń i pogłębić konflikt.

Kluczowe są dowody i związek przyczynowy

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać przywrócenie poprzedniego stanu albo wykonanie urządzeń zapobiegających dalszym szkodom, takich jak drenaż, zbiornik retencyjny czy zmiana spadków terenu. Aby było to możliwe, trzeba wykazać, że sąsiad dokonał zmian wpływających na odpływ wody, doszło do szkody lub szkodliwego oddziaływania oraz istnieje związek między jego działaniami a zalaniem działki.

Postępowanie administracyjne nie zostanie wszczęte, jeżeli od momentu uzyskania informacji o szkodliwym oddziaływaniu minęło więcej niż pięć lat.

Dokumentacja może przesądzić o wyniku sprawy

Osoba poszkodowana powinna gromadzić zdjęcia i nagrania pokazujące kierunek spływu wody, rachunki dokumentujące poniesione straty, oświadczenia świadków oraz korespondencję z sąsiadem. Organ prowadzący sprawę może przeprowadzić oględziny, przesłuchać strony, a w bardziej skomplikowanych przypadkach powołać biegłego.

Odszkodowania za poniesione szkody można dochodzić w postępowaniu cywilnym. Dobrze przygotowany materiał dowodowy może znacząco ułatwić i przyspieszyć rozstrzygnięcie sprawy.

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