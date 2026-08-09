Rodzice kompletują już wyprawkę szkolną. Niektórzy wydadzą ponad 1500 zł

Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał niespełna miesiąc, co trzeci rodzic (35 proc.)kompletuje już wyprawkę. Dowodzi tego najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie PayPo. Nieco mniej, bo 31 proc. planuje zakupy na dwa tygodnie przed pierwszym dzwonkiem.

Ile wydamy na wyprawkę szkolną? Nawet 1500 zł

Z badania wynika, że na przygotowanie jednego dziecka do szkoły respondenci najczęściej przeznaczą od 251 do 500 zł (29 proc.). Co piąty rodzic (20 proc.) szacuje, że wyda od 501 do 750 zł, a 16 proc. od 751 do 1000 zł. Tylko 5 proc. przeznaczy na szkolną wyprawkę od 1001 do 1250 zł. Jeszcze mniej, bo 4 proc. wskazało przedział 1251-1500 zł oraz powyżej 1500 zł. Co dziesiąty ankietowany (9 proc.) twierdzi, że zmieści się w kwocie do 250 zł. 13 proc. badanych nie potrafi jeszcze oszacować, ile ostatecznie wyda na szkolną wyprawkę.

35 proc. Polaków obawia się, że tegoroczne szkolne zakupy będą droższe niż przed rokiem. Wydatków na podobnym poziomie oczekuje 25 proc. rodziców, natomiast 40 proc. nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tej kwestii.

Wśród osób spodziewających się wyższych wydatków, jedna trzecia (34 proc.) szacuje wzrost kosztów o 201-300 zł, 27 proc. – o 100-200 zł, 17 proc. – 301-400 zł, a 9 proc. szacuje podwyżkę w przedziale 401-500 zł. Zdaniem 10 proc. tegoroczne wydatki będą wyższe o ponad 500 zł. Główną przyczyną są rosnące ceny produktów (mówi o tym aż 73 proc. ankietowanych).

Jeśli chodzi o produkty, to zdecydowana większość rodziców kupi przybory szkolne (86 proc.), ale duża część osób planuje również zakup odzieży i obuwia sportowego (72 proc.), a także uzupełnienie garderoby dziecka o o codzienne ubrania i obuwie (70 proc.). Podręczniki i książki kupi 63 proc. rodziców, natomiast nowy plecak – 54 proc.

Prawie 3 mln wniosków o 300 plus

Od 8 lat wsparciem dla rodziców kompletujących szkolną wyprawkę jest program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus. Od lipca rodzice mogą składać wnioski w ramach nowej edycji programu. Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że do tej pory wpłynęło blisko 2 mln wniosków na prawie 2,9 mln dzieci. Na konta rodziców przekazano w sumie ponad 500 mln zł.

W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o 300 plus na prawie 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł

Wnioski o 300 plus można składać do końca listopada. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają świadczenie do 30 września.

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 23-26.07.2026 r. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 18 lat, N=500.

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