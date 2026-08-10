Kusili szansą na pewny dochód. UOKiK nałożył wysokie kary

Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 400 tys. zł kar na cztery osoby, które propagowały systemy promocyjne typu piramida. Decyzje dotyczą przedsiębiorców promujących International Markets Live oraz promotorki programu Eaconomy. Urząd nakazał im również poinformowanie o decyzjach i naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów na prowadzonych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

International Markets Live (IML), spółka z siedzibą w USA, oferowała za pośrednictwem platform internetowych cyfrowe produkty i usługi edukacyjne. Dotyczyły one m.in. rynku walutowego, kryptowalut i e-commerce. UOKiK ustalił jednak, że ważnym elementem działalności był program partnerski.

UOKiK nakłada kary za promowanie IML

Po wniesieniu opłaty początkowej i regulowaniu kolejnych miesięcznych należności uczestnik mógł uzyskać status Independent Business Owner. Prowizje przysługiwały nie tylko za sprzedaż produktów, ale również za pozyskiwanie nowych osób oraz rozbudowę struktury.

W sierpniu 2022 r. prezes UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie dotyczące IML, natomiast w październiku 2025 r. nałożył na spółkę blisko 10 mln zł kary za prowadzenie systemu promocyjnego typu piramida. Teraz sankcje objęły osoby promujące ten projekt w Polsce.

Franciszek Rumak został ukarany kwotą 169 068 zł, Grzegorz Baryła – 105 668 zł, a Łukasz Spórna – 42 267 zł. Według UOKiK wykorzystywali oni swoją rozpoznawalność i zasięgi w mediach społecznościowych, docierając przede wszystkim do młodych ludzi szukających możliwości szybkiego sukcesu finansowego. Zachęcali do „współpracy biznesowej”, przedstawiając ją jako możliwość rozwoju i stworzenia pewnego źródła dochodu.

Eaconomy również pod lupą UOKiK

Podobny mechanizm, według urzędu, wykorzystywała Eaconomy z siedzibą w Las Vegas. Firma oferowała materiały dotyczące rynków finansowych, inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. Uczestnicy po wykupieniu subskrypcji mogli wejść do programu partnerskiego i otrzymywać prowizje za pozyskiwanie kolejnych osób.

W lutym 2026 r. UOKiK nałożył na Eaconomy ponad 6,7 mln zł kary. Teraz 84 534 zł kary otrzymała Małgorzata Magiera, która propagowała ten system w Polsce. Według urzędu rozpowszechniała także nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości dochodów możliwych do osiągnięcia dzięki inwestowaniu z wykorzystaniem platformy.

Decyzje prezesa UOKiK są nieprawomocne i można się od nich odwołać do sądu. Jednocześnie urząd prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące platformy Jifu. Sprawdza, czy sposób działania jej programu partnerskiego nie ma cech systemu promocyjnego typu piramida.

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