Skarbówka ściąga zaległości za abonament RTV. Rekordzista zapłacił 137 tys. zł

Od 1 stycznia 2027 roku wzrosną stawki abonamentu RTV, a razem z nimi kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Za radio trzeba będzie płacić miesięcznie 10,80 zł zamiast 9,50 zł, natomiast opłata za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny wzrośnie z 30,50 zł do 34,50 zł.

Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość sankcji, ponieważ kara za niezarejestrowany odbiornik odpowiada 30-krotności miesięcznej stawki. W 2027 roku wyniesie więc 324 zł za radio oraz 1035 zł za telewizor lub zestaw RTV. Dla porównania w 2026 roku jest to odpowiednio 285 i 915 zł.

Kara za brak abonamentu RTV może być dopiero początkiem

Właściciel niezarejestrowanego odbiornika może jednak zostać obciążony znacznie większą kwotą. Po kontroli do zapłaty może być nie tylko kara, ale również zaległy abonament, odsetki, koszty upomnienia oraz egzekucji administracyjnej.

Istotna jest również kolejność rozliczania wpłat. Pieniądze przekazane na spłatę zadłużenia najpierw pokrywają koszty upomnienia i odsetki. Dopiero pozostała kwota zmniejsza główną należność.

Jeżeli zobowiązany nie ureguluje długu dobrowolnie, Poczta Polska może skierować sprawę do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Dochodzone mogą być m.in. zaległości abonamentowe nawet za pięć lat.

Skarbówka ściąga wysokie kwoty

Skala pojedynczych egzekucji może znacznie przewyższać podstawową karę za brak rejestracji odbiornika. Od stycznia do maja 2026 roku najwyższa należność wyegzekwowana na podstawie jednego tytułu wykonawczego wyniosła aż 137 tys. zł. Rekord padł w województwie zachodniopomorskim. W kilku innych województwach najwyższe kwoty przekraczały 30 tys. zł.

Kontrole prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Kontroler powinien przedstawić legitymację służbową i upoważnienie, a na żądanie także dokument potwierdzający tożsamość. Właściciel mieszkania nie ma jednak obowiązku wpuszczenia go do środka. Odmowa nie jest wykroczeniem, a pracownik nie może wejść do lokalu siłą.

Co sprawdza kontroler abonamentu RTV?

Jeśli kontrola zostanie przeprowadzona, sprawdzana jest obecność odbiornika, jego rejestracja oraz to, czy minął 14-dniowy termin przewidziany na jej dokonanie. W razie wykrycia nieprawidłowości sporządzany jest protokół, po czym może zostać wydana decyzja dotycząca kary i obowiązku rejestracji.

Opłacie może podlegać również telewizor wykorzystywany przede wszystkim do serwisów streamingowych, jeżeli umożliwia natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego. Likwidacja abonamentu od 2027 roku pozostaje na razie jedynie projektem, dlatego do czasu zmiany przepisów obowiązek regulowania opłat pozostaje w mocy.

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