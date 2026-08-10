ZUS potwierdza awarię. Problemy ze stroną, aplikacją i logowaniem

W poniedziałek 10 sierpnia wystąpiła awaria usług internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak informuje RMF FM, problemy z dostępnością strony zus.pl rozpoczęły się krótko po godz. 9:00. Awarię potwierdził rzecznik ZUS Karol Poznański.

Problemy nie ograniczają się wyłącznie do głównej witryny Zakładu. Użytkownicy mają również trudności z korzystaniem z aplikacji na smartfony. Kłopoty występują także podczas prób logowania do Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS pracuje nad usunięciem awarii

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazał RMF FM, że dział informatyczny instytucji zajmuje się już problemem. ZUS chce przywrócić dostęp do swojej strony internetowej tak szybko, jak będzie to możliwe.

Według informacji przekazanych przez RMF FM pierwsze problemy pojawiły się niedługo po godz. 9:00. O godz. 11:17, gdy opublikowano informację o awarii, witryna ZUS nadal nie była dostępna.

Zakład nie podał w materiale, co jest przyczyną problemów technicznych. Nie wiadomo również, jak długo może potrwać usuwanie awarii ani o której godzinie wszystkie usługi zostaną ponownie udostępnione użytkownikom.

Nie działa także aplikacja ZUS

Awaria dotyczy kilku kanałów elektronicznego dostępu do usług Zakładu. Oprócz strony zus.pl problemy występują w aplikacji mobilnej. Użytkownicy mają również trudności z logowaniem do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu.

Z informacji przekazanych przez rzecznika wynika, że ZUS pracuje nad przywróceniem dostępności strony. Na razie nie wskazano jednak konkretnego terminu zakończenia prac.

Na moment publikacji materiału nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących źródła problemów ani przewidywanego czasu pełnego przywrócenia działania usług.

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