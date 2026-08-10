Ceny w sklepach znów w dół. Ten produkt królem obniżek

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w minionym tygodniu płaciliśmy za nie średnio 94 zł i 12 gr. Przed tygodniem było to 96 zł i 31 gr, a rok temu te same produkty w tym samych sklepach kosztowały ponad 98 zł.

Co zdrożało, co potaniało?

Co szczególnie potaniało względem poprzedniego tygodnia? Liderem obniżek okazuje się papryka. W porównaniu z początkiem sierpnia kilogram tego warzywa kosztuje o 69 gr mniej. Polacy średnio płacą za nie 10 zł 21 gr. Mocno spadły również ceny oleju rzepakowego i ziemniaków (odpowiednio o 46 gr i 19 gr).

Zdrożały natomiast m.in. pierś z kurczaka (o 22 gr), mąka pszenna tortowa czy masło (o 6 gr). Za produkty te trzeba obecnie zapłacić 24,62 zł/kg, 3,42 zł/kg, 5,81 zł za kostkę 200 g.

W tym tygodniu poznamy ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w lipcu. Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w poprzednim miesiącu wyniosła 3 proc. rok do roku, wobec 2,5 proc. w czerwcu, a w ujęciu miesięcznym nastąpił wzrost o 0,8 proc.

Największy wpływ na lipcowy odczyt miała kategoria paliwa i smary do prywatnych środków transportu, które w poprzednim miesiącu były o 15,8 proc. droższe niż rok wcześniej, a w relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 13,9 proc. Ma to związek z wygaszeniem wraz z początkiem lipca pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Po zniesieniu pakietu natychmiast nastąpiły podwyżki cen paliw na stacjach. GUS podał również, że w kategorii energia elektryczna, gaz i inne paliwa odnotowano wzrost o 4 proc. rok do roku (w ujęciu miesięcznym nastąpił wzrost o 0,1 proc.). Z kolei w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe nastąpił spadek zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym (odpowiednio o 0,4 proc. i o 0,8 proc.).

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