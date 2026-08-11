Ranking lokat na trzy miesiące. Lider podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił sierpniowy ranking lokat bankowych na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Liderem zestawienia pozostaje Lokata dla Ciebie dla nowych klientów proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Oprocentowanie podobnie jak w lipcu wynosi 5,50 proc. w skali roku. Oferta – jak sugeruje zresztą nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Limit wpłat na ten depozyt wynosi 100 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Lokaty na trzy miesiące. Spora podwyżka w czołówce

Lokata Raiffeisen Digital Banku dzieli pierwsze miejsce z propozycją Banku Nowego – NOWYdepozyt 3M START. W tym wypadku mamy do czynienia ze zmianą nazywy produktu (poprzednia to NOWYdepozyt 3M Gwarantowany) i co istotne z podwyżką stawki – z 4,60 do 5,50 proc. rocznie. Aby skorzystać z lokaty należy być nowym klientem banku, wyrazić zgody marketingowe oraz założyć konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Wiceliderem ranking nadal jest Nest Lokata Witaj od Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,25 proc. rocznie (w relacji do lipca stawka nie zmieniła się). Propozycja skierowana jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Na najniższym stopniu podium plasują się dwie propozycje ze stawką 4,50 proc. rocznie. Pierwsza z nich to Lokata dla Ciebie oferowana nowym klientom Erste Banku Polska. Zainteresowani ofertą muszą spełnić kilka warunków – otworzyć konto osobiste online i zweryfikować swoją tożsamość przy wykorzystaniu tzw. sefie lub mObywatela. Konieczne jest również wyrażenie zgód marketingowych i zaakceptowanie regulaminu promocji. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Trzecią pozycję zajmuje również Lokata na Start od Inbanku. W tym wypadku również konieczne jest posiadanie statusu nowego klienta. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

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