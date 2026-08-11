Rodzice przelali 200 tys. zł prosto do sprzedawcy. NSA zdecydował, co z podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotny wyrok dotyczący podatku od spadków i darowizn. Uznał, że zwolnienie może przysługiwać również wtedy, gdy pieniądze przekazane przez rodziców nie wpłyną bezpośrednio na konto dziecka, lecz zostaną przelane na rachunek podmiotu, wobec którego obdarowany ma zobowiązanie.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, któremu rodzice podarowali 200 tys. zł na zakup udziału w domu. Umowa darowizny została zawarta u notariusza. Pieniądze nie trafiły jednak na rachunek syna. Rodzice wpłacili je bezpośrednio na konto sprzedającego nieruchomość, zaznaczając w tytule przelewu, że kwota stanowi zapłatę za udział nabywany przez ich syna.

Darowizna od rodziców bez podatku. Fiskus odmówił zwolnienia

Podatnik uważał, że od otrzymanych pieniędzy nie powinien płacić podatku. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że nie został spełniony warunek wynikający z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Według stanowiska KIS przepisy wymagają udokumentowania przekazania pieniędzy na rachunek płatniczy obdarowanego. Fiskus stwierdził więc, że zwolnienie nie przysługuje, jeśli środki zostały wpłacone na konto osoby trzeciej, nawet gdy jest ona wierzycielem osoby otrzymującej darowiznę.

Sąd: nie chodzi o technikę przekazania pieniędzy

Podatnik zaskarżył stanowisko fiskusa, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przyznał mu rację. Sąd wskazał, że obowiązek dokumentowania darowizny nie ma służyć narzucaniu konkretnego sposobu przekazania pieniędzy.

Istotne jest natomiast, aby dokumenty pozwalały zweryfikować, czy środki rzeczywiście zostały przekazane pomiędzy wskazanymi osobami. Jeżeli można ustalić, kto przekazał pieniądze, komu, w jakiej kwocie oraz z jakiego tytułu, nie ma podstaw do odmowy zwolnienia.

NSA utrzymał korzystny wyrok

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko WSA. Jak wskazał sędzia Dominik Gajewski, rodzice wpłacili pieniądze bezpośrednio sprzedającemu po to, aby wykonać zobowiązanie swojego syna. W praktyce pominięto więc jedynie etap wcześniejszego przelania 200 tys. zł na jego konto.

Według NSA taki sposób przekazania środków nie uniemożliwia organom podatkowym sprawdzenia rzeczywistego charakteru darowizny. Zarówno przelew bezpośrednio na konto obdarowanego, jak i wpłata na rachunek jego wierzyciela pozwalają ustalić przepływ pieniędzy oraz strony transakcji.

Wyrok NSA zapadł 6 sierpnia 2026 r., sygn. akt III FSK 617/25. To kolejne orzeczenie, w którym sąd uznał, że dla zwolnienia znaczenie ma możliwość jednoznacznego udokumentowania przekazania środków.

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