Nie masz telewizora? I tak możesz zapłacić. Szykuje się nowa opłata

Obecny abonament radiowo-telewizyjny ma zostać zastąpiony nowym rozwiązaniem. Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2027 r. miałaby zacząć obowiązywać opłata audiowizualna, pobierana automatycznie przez urząd skarbowy przy rozliczeniu podatku dochodowego.

Zmiana oznaczałaby odejście od obecnego modelu, w którym obowiązek płacenia jest związany z posiadaniem zarejestrowanego odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Zniknąć miałaby również konieczność zgłaszania sprzętu oraz kontrole prowadzone przez pracowników Poczty Polskiej.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV

Obecnie miesięczna opłata wynosi 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor albo zestaw radiowo-telewizyjny. Nie ma przy tym znaczenia, ile urządzeń znajduje się w gospodarstwie domowym.

Nowa opłata miałaby być znacznie niższa i wynosić około 8–9 zł miesięcznie. Nie trzeba byłoby jednak samodzielnie wpłacać jej na rachunek Poczty Polskiej. Zgodnie z zapowiedziami należność miałaby być pobierana przez fiskusa w ramach rozliczenia podatku dochodowego.

Zapłacą także osoby bez telewizora

Największa różnica dotyczyłaby zakresu osób objętych obowiązkiem. W nowym systemie nie byłoby istotne, czy podatnik posiada radio, telewizor lub inne urządzenie umożliwiające odbiór programu.

Opłata zostałaby przypisana bezpośrednio do podatnika, a nie do konkretnego odbiornika. W praktyce mogłoby to oznaczać, że zapłacą ją również osoby, które nie mają w domu tradycyjnego telewizora ani radia. Plan przewiduje także coroczną waloryzację wysokości należności.

Koniec kontroli Poczty Polskiej

Dziś za kontrolowanie opłacania abonamentu odpowiada Poczta Polska. Upoważnieni pracownicy sprawdzają m.in. obecność odbiornika, jego rejestrację oraz możliwość natychmiastowego odbioru programu.

Jeżeli urządzenie nie zostało zarejestrowane albo opłaty nie są uiszczane, właściciel może zostać obciążony karą. Po zastąpieniu abonamentu nową opłatą takie kontrole nie byłyby już potrzebne, ponieważ należność miałaby być pobierana wraz z podatkiem.

Kto dziś nie płaci abonamentu RTV?

Obecne przepisy przewidują zwolnienia m.in. dla osób, które ukończyły 75 lat, weteranów będących inwalidami wojennymi oraz osób zaliczonych do pierwszej grupy inwalidzkiej.

Zwolnienie obejmuje również osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia. W części przypadków trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej i przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia.

Jeżeli zapowiadane zmiany zostaną przyjęte, obecny abonament RTV od 2027 r. zastąpi niższa, ale znacznie powszechniejsza opłata pobierana przez urząd skarbowy.

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