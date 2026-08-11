17 tys. zł netto i darmowy pokój. Takie oferty czekają na pielęgniarki

Niemieccy pracodawcy poszukują pielęgniarek i pielęgniarzy do pracy m.in. w domach opieki. Jedna z ofert opisana przez „Fakt” przewiduje niemiecką umowę o pracę, pełny pakiet ubezpieczeń oraz bezpłatne zakwaterowanie w pokoju zapewnianym przez pracodawcę.

Największą uwagę przyciąga jednak wysokość wynagrodzenia. Przy 168 godzinach pracy miesięcznie pensja ma wynosić około 3,8–4 tys. euro netto w pierwszej klasie podatkowej. Wraz ze stażem pracy możliwe jest dalsze zwiększenie zarobków.

Zarobki pielęgniarki w Niemczech. Nawet 17,2 tys. zł netto

Po przeliczeniu podanych w ofercie kwot wynagrodzenie wynosi około 16,3–17,2 tys. zł netto miesięcznie. Ostateczna wysokość wypłaty zależy jednak od kilku czynników. Znaczenie mają m.in. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, region, konkretne miejsce zatrudnienia oraz system zmianowy.

Polskie pielęgniarki mogą znaleźć pracę w niemieckich szpitalach, domach opieki oraz prywatnych placówkach medycznych. Sam dyplom zdobyty w Polsce nie wystarcza jednak do rozpoczęcia zatrudnienia.

Polski dyplom trzeba uznać w Niemczech

Osoba chcąca pracować w zawodzie pielęgniarki musi przejść procedurę uznania kwalifikacji, określaną jako Anerkennung. Wymagana jest również znajomość języka niemieckiego, najczęściej na poziomie B1 albo B2.

Pracodawcy zwracają uwagę także na doświadczenie, samodzielność oraz gotowość do pracy poza miejscem zamieszkania. W przypadku przedstawionej oferty dodatkową korzyścią jest bezpłatny pokój zapewniany na miejscu.

Pielęgniarstwo przyciąga coraz więcej kandydatów

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników i poziom wynagrodzeń wpływają także na zainteresowanie studiami pielęgniarskimi w Polsce. Kierunek kolejny rok znajduje się wśród najczęściej wybieranych przez kandydatów.

Według danych przytoczonych przez „Gazetę Wyborczą” pielęgniarstwo zajmuje 6. miejsce wśród najpopularniejszych kierunków studiów i przyciąga ponad 22 tys. kandydatów rocznie. Wyżej znajdują się psychologia, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo i informatyka.

Jednym z powodów zainteresowania zawodem mają być rosnące wynagrodzenia. Średnia pensja pielęgniarki w Polsce mieści się według przytoczonych danych w przedziale od 8,5 tys. do 15 tys. zł brutto miesięcznie. Wysokość wypłaty zależy m.in. od stażu pracy, specjalizacji oraz liczby nadgodzin.

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