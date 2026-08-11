Emeryci mogą płacić mniej. Wystarczy okazać ten dokument

Emeryci i renciści mogą ograniczyć część codziennych wydatków dzięki przysługującym im ulgom. Podstawowym dokumentem potwierdzającym prawo do zniżek jest legitymacja emeryta i rencisty. Może przydać się podczas podróży, wizyty w muzeum czy teatrze, a także przy załatwianiu niektórych spraw urzędowych.

Jednym z ważniejszych uprawnień są zniżki na przejazdy koleją. Emeryci i renciści mogą dwa razy w roku kupić bilet na pociąg PKP Intercity w drugiej klasie z ulgą wynoszącą 37 proc.

Legitymacja emeryta i rencisty daje dostęp do zniżek

Dodatkowe preferencje dla seniorów wprowadzają samorządy. W wielu miastach dostępne są specjalne, tańsze bilety komunikacji miejskiej. Po osiągnięciu określonego wieku można natomiast podróżować bezpłatnie. Najczęściej takie uprawnienie przysługuje osobom, które ukończyły 70 lat.

Na transporcie lista korzyści się nie kończy. Emeryci i renciści mogą korzystać z ulgowych wejściówek do muzeów, teatrów, kin oraz galerii sztuki. Zniżki przewidują również wybrane baseny, centra rekreacyjne i inne obiekty sportowe.

Tańszy paszport i zwolnienie z abonamentu

Dokument potwierdzający status emeryta lub rencisty może być potrzebny również podczas załatwiania formalności. Jedną z korzyści jest 50-procentowa ulga przy wyrabianiu paszportu.

Część seniorów może także korzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV. Dotyczy ono wszystkich emerytów, którzy ukończyli 75 lat. Zwolnienie może przysługiwać również osobom po 60. roku życia, jeżeli spełniają określone kryterium dotyczące wysokości emerytury.

Elektroniczna legitymacja w telefonie

Od 2023 r. osoby, które nabywają uprawnienia do emerytury lub renty, automatycznie otrzymują mLegitymację. Elektroniczny dokument znajduje się w aplikacji mObywatel i ma taką samą moc prawną jak jego tradycyjny odpowiednik.

Seniorzy, którzy wolą plastikowy dokument, mogą wystąpić o jego wydanie do ZUS. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą albo załatwić formalności za pośrednictwem PUE ZUS. Pierwsze wydanie zarówno elektronicznej, jak i tradycyjnej legitymacji jest bezpłatne.

Warto pamiętać o legitymacji przy płaceniu

Zakres ulg nie wszędzie jest identyczny. Część zniżek zależy od zasad ustalanych przez konkretne samorządy, instytucje czy obiekty. Dlatego podczas zakupu biletu lub korzystania z usługi warto sprawdzić, czy przewidziano preferencje dla emerytów i rencistów.

W wielu przypadkach samo okazanie legitymacji pozwala zapłacić mniej. Dokument warto więc mieć przy sobie w tradycyjnej formie lub korzystać z jego elektronicznej wersji w aplikacji mObywatel.

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