Praca w największy upał będzie zakazana. Nowe przepisy od 2027 roku

Praca podczas największych upałów może zostać ograniczona nowymi przepisami. Rząd planuje zmianę rozporządzenia dotyczącego ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekt przewiduje nie tylko obowiązek podejmowania działań chroniących pracowników przed wysokimi temperaturami, lecz w określonych sytuacjach również wstrzymanie pracy.

Nowe regulacje miałyby zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Obecnie przepisy nie wskazują maksymalnej temperatury, po której przekroczeniu wykonywanie obowiązków zawodowych staje się niedopuszczalne.

Zakaz pracy w upały. Granicą będzie 35 stopni

Zgodnie z projektem temperatura w pomieszczeniu pracy nie będzie mogła przekraczać 35 stopni Celsjusza. Wyjątkiem mają być sytuacje, w których utrzymanie niższej temperatury jest niemożliwe ze względów technologicznych.

Inny limit przewidziano dla osób wykonujących ciężką pracę fizyczną na zewnątrz. Jeżeli wydatek energetyczny przekroczy wartości określone w projekcie, wykonywanie obowiązków będzie możliwe przy temperaturze nieprzekraczającej 32 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu limitów pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę.

Pracodawca będzie musiał reagować wcześniej

Obowiązki mają pojawiać się jednak jeszcze przed osiągnięciem maksymalnych temperatur. Jeżeli w pomieszczeniu będzie więcej niż 28 stopni, pracodawca powinien zastosować rozwiązania techniczne pozwalające obniżyć temperaturę, o ile umożliwiają to warunki technologiczne.

W przypadku pracy wymagającej wysiłku fizycznego granica ma wynosić 25 stopni. Jeśli zastosowanie środków technicznych nie będzie możliwe, konieczne stanie się wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zmniejszających wpływ upału na zdrowie pracowników. Przy pracy na zewnątrz taki obowiązek ma pojawić się po przekroczeniu 25 stopni.

Dodatkowe przerwy i odpoczynek w chłodniejszym miejscu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje kilka sposobów organizowania pracy podczas wysokich temperatur. Pracodawcy będą mogli wprowadzać dodatkowe przerwy i pracę zmianową, a także umożliwiać odpoczynek w klimatyzowanych pomieszczeniach lub zacienionych miejscach.

W grę wchodzi również ograniczanie wysiłku fizycznego w godzinach największego nasłonecznienia. Resort wymienia ponadto klimatyzację, rolety i osłony przeciwsłoneczne oraz przenoszenie stanowisk z miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie słońca.

Nie wszyscy zostaną objęci nowymi zasadami

Projekt przewiduje wyjątki od obowiązku zapewnienia maksymalnej temperatury. Mają one dotyczyć m.in. jednostek gospodarki komunalnej, placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także instytucji działających w obszarze kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Nowe regulacje nie są jeszcze obowiązującym prawem. Projekt pozostaje na etapie prac legislacyjnych, a zgodnie z obecnymi założeniami przepisy miałyby zacząć obowiązywać od początku 2027 r.

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