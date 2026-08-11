Nowe liczniki wody obowiązkowe od 2027 roku. Za brak zmian nawet 10 tys. zł kary

Sposób odczytywania zużycia wody ma się wyraźnie zmienić. Radiowe nakładki montowane na wodomierzach mają ograniczyć wizyty inkasentów i umożliwić automatyczne przekazywanie danych. Zgodnie z opisanymi zasadami od 1 stycznia 2027 r. zdalny odczyt ma stać się obowiązkowy zarówno w budynkach wielorodzinnych, jak i w domach jednorodzinnych.

Nowe urządzenia mają pozwolić na szybsze i dokładniejsze zbieranie informacji o zużyciu. System ma również ułatwiać wykrywanie strat wody, awarii oraz innych nieprawidłowości.

Zdalny odczyt wodomierzy. Inkasent będzie potrzebny rzadziej

Radiowa nakładka umożliwia przekazywanie danych bez konieczności wchodzenia do mieszkania lub domu. Bateria w takim urządzeniu może działać nawet przez 10 lat, choć sam wodomierz zgodnie z obowiązującymi zasadami musi być wymieniany co pięć lat.

Samorządy już inwestują w nowe rozwiązania. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja podpisały umowę na montaż 18 tys. radiowych nakładek połączonych z platformą do zarządzania danymi. Wartość projektu to 8,5 mln zł, z czego 69 proc. kosztów ma zostać pokryte z funduszy unijnych.

Kolejne samorządy przechodzą na nowe systemy

Podobne inwestycje realizowane są m.in. w Bydgoszczy, Strzelinie, gminie Rychwał, Siemiatyczach, gminie Kościan oraz Lisewie. Celem jest nie tylko automatyzacja odczytów, ale także lepsza kontrola całej sieci.

Dane mają być analizowane w czasie rzeczywistym, a wykorzystywane algorytmy powinny szybciej wykrywać wycieki i awarie. W efekcie samorządy liczą na ograniczenie strat wody oraz poprawę efektywności działania wodociągów.

Za brak zmian nawet 10 tys. zł kary

Zgodnie z opisanymi założeniami liczniki umożliwiające zdalny odczyt mają być obowiązkowe od 1 stycznia 2027 r. Wymóg ma dotyczyć zarówno mieszkań w blokach, jak i domów jednorodzinnych.

Za niedostosowanie się do nowych regulacji może grozić kara administracyjna do 10 tys. zł. Oznacza to, że właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na przygotowanie instalacji do końca 2026 r.

Większość gospodarstw nadal nie jest gotowa

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego około 6,8 mln gospodarstw domowych korzysta już z liczników pozwalających na zdalny odczyt. To jednak tylko 36 proc. wszystkich lokali w Polsce.

W dużej części budynków konieczna będzie więc wymiana urządzeń albo montaż odpowiednich nakładek. Skala zmian będzie duża, ponieważ obowiązek ma objąć zarówno budownictwo wielorodzinne, jak i indywidualne.

Czytaj też:

Spisywanie liczników odchodzi do historii. Mieszkańcy dostaną alerty o wyciekach Czytaj też:

Liczniki wody po nowemu. Za brak zmian może grozić nawet 10 tys. zł kary