Te długi ZUS umorzy – razem z nimi odsetki i koszty egzekucji. Są nieopłacalne

Rada Ministrów przyjęła projekt deregulacyjny, który umorzy należności wobec ZUS sprzed 27 lat. Rząd doszedł do wiosku, że dalsze dochodzenie tych należności zwyczajnie się nie opłaca. Kwota zaległości to około 315 mln zł.

Z rządowych wyliczeń wynika, że dalsze ściąganie należnych składek przez 10 lat kosztowałoby około 135 mln zł, przy spodziewanych wpływach na poziomie zaledwie 13,9 mln zł. Taki zysk oznacza więc de facto stratę.

Umorzenie długów ZUS. I wszystkich innych należności z tym związanych

„Nowe przepisy zakończą wieloletnie, kosztowne i mało skuteczne postępowania” – tak brzmi oficjalny komunikat kancelarii premiera (KPRM). Chodzi o zaległosci sprzed reformy emerytalnej. W wielu przypadkach wpłaty – jeśli w ogóle są – nie zmniejszają znacząco głównej kwoty długu, ponieważ są przeznaczane przede wszystkim na odsetki i koszty egzekucji.

Dlatego resort pracy zaproponował umorzenie odsetek za zwłokę, dodatkowych opłat, kosztów upomninania i kosztów egzekucyjnych razem z główną kwotą zadłużenia. Wygaśnie także zabezpieczenie długu, np. hipoteka lub zastaw.

ZUS przekaże informację o umorzonych należnościach komornikom, a także syndykom, sądom i osobom prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne.

Jak podkreśla KPRM, nowe przepisy są elementem działań deregulacyjnych rządu.

Aktualizacja adresu w ZUS. Co zrobi prezydent?

W jaki sposób zadziałają nowe przepisy? Informacja o umorzeniu długu po prostu trafi na indywidualny profil PUE ZUS, czyli internetowy serwis, przez który można załatwiać sprawy w ZUS.

Jak przewidziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoby, które nie mają takiego profilu, otrzymają zawiadomienie na ostatni adres do korespondencji zgłoszony w ZUS – dlatego warto postarać się o jego aktualizację! Będzie można również otrzymać z ZUS zaświadczenie potwierdzające umorzenie należności.

Uwaga! Osoby, dla których nowe przepisy nie są korzystne ze względu na ustalanie przyszłych uprawnień emerytalnych lub kapitału początkowego, będą mogły zrezygnować z umorzenia – wtedy dług nie zniknie. Po otrzymaniu zawiadomienia od ZUS będą miały na to 30 dni.

Sprawa nie wydarzy się jednak szybko – nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 5 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najpierw muszą jeszcze przejść przed przez Sejm, Senat i poczekać na podpis prezydenta.

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