Może skakać z radości. Gracz w Polsce trafił w Eurojackpot

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, ale nie oznacza to braku emocji. W Europie padły wysokie wygrane, a w Polsce jeden z graczy może mieć szczególny powód do radości. Zainkasował ponad pół miliona złotych. Tymczasem kumulacja rośnie i w kolejnym losowaniu do zgarnięcia będzie już 70 mln zł.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 11 sierpnia, podczas losowania nr 694 w Eurojackpot wylosowano liczby:
4, 11, 12, 16, 30 oraz 8 i 9.
Wyniki losowania w Europie
Wtorkowe losowanie przyniosło trzy wygrane drugiego stopnia. Padły w Niemczech i Finlandii, a gracze wzbogacili się o 400 889,80 euro.
Odnotowano również sześć wygranych trzeciego stopnia. Padły w Niemczech, Chorwacji i Hiszpanii. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 113 041,60 euro.
Wygrane w Polsce
Polakom tradycyjnie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia warta 560 449,70 zł.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 32 wygrane piątego stopnia po 977,00 zł,
- 50 wygranych szóstego stopnia po 670,60 zł,
- 79 wygranych siódmego stopnia po 355,50 zł,
- 791 wygranych ósmego stopnia po 114,10 zł,
- 1263 wygrane dziewiątego stopnia po 69,80 zł,
- 2804 wygrane dziesiątego stopnia po 62,40 zł,
- 3739 wygranych jedenastego stopnia po 59,90 zł,
- 17 189 wygranych dwunastego stopnia po 37,10 zł.
Na horyzoncie 70 mln zł
Brak jackpota oznacza tylko jedno – kumulację. W kolejnym losowaniu gracze powalczą już nie o 45, a o 70 mln zł.
Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 14 sierpnia, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz
- 308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne
- 326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl
- 1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl
- 207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl
- 175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia
- 370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl
- 637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl
- 330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl
- 523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce
- 794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork
- 1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki
- 422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl
- 739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn
- 821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl
- 358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl
- 1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl
- 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
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