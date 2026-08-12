Może skakać z radości. Gracz w Polsce trafił w Eurojackpot

Pierwsze w tym tygodniu losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, ale nie oznacza to braku emocji. W Europie padły wysokie wygrane, a w Polsce jeden z graczy może mieć szczególny powód do radości. Zainkasował ponad pół miliona złotych. Tymczasem kumulacja rośnie i w kolejnym losowaniu do zgarnięcia będzie już 70 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 11 sierpnia, podczas losowania nr 694 w Eurojackpot wylosowano liczby:

4, 11, 12, 16, 30 oraz 8 i 9.

Wyniki losowania w Europie

Wtorkowe losowanie przyniosło trzy wygrane drugiego stopnia. Padły w Niemczech i Finlandii, a gracze wzbogacili się o 400 889,80 euro.

Odnotowano również sześć wygranych trzeciego stopnia. Padły w Niemczech, Chorwacji i Hiszpanii. Każdy ze szczęśliwych graczy otrzyma 113 041,60 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tradycyjnie dopisało szczęście. Najwyższą wygraną w naszym kraju była nagroda czwartego stopnia warta 560 449,70 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

32 wygrane piątego stopnia po 977,00 zł,

50 wygranych szóstego stopnia po 670,60 zł,

79 wygranych siódmego stopnia po 355,50 zł,

791 wygranych ósmego stopnia po 114,10 zł,

1263 wygrane dziewiątego stopnia po 69,80 zł,

2804 wygrane dziesiątego stopnia po 62,40 zł,

3739 wygranych jedenastego stopnia po 59,90 zł,

17 189 wygranych dwunastego stopnia po 37,10 zł.

Na horyzoncie 70 mln zł

Brak jackpota oznacza tylko jedno – kumulację. W kolejnym losowaniu gracze powalczą już nie o 45, a o 70 mln zł.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 14 sierpnia, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

2 008 899,30 zł – 7 sierpnia, Bydgoszcz

308 412,50 zł – 4 sierpnia, Wałbrzych / Ustrzyki Dolne

326 214,20 zł – 31 lipca, Wrocław / lotto.pl

1 259 451,70 zł – 28 lipca, lotto.pl

207 191,10 zł – 24 lipca, Tomaszów Lubelski / Kielce / Zielona Góra / lotto.pl

175 107,90 zł – 21 lipca, Warszawa / Zakopane / Katowice / Gdynia

370 605,60 zł – 17 lipca, lotto.pl / lotto.pl

630 134,00 zł – 14 lipca, lotto.pl

637 579,40 zł – 7 lipca, lotto.pl

330 821,20 zł – 3 lipca, lotto.pl / lotto.pl

523 226,10 zł – 30 czerwca, Miłoszyce

794 291,30 zł – 26 czerwca, Kluczbork

1 328 001,70 zł – 23 czerwca, Suwałki

422 597,10 zł – 19 czerwca, Szczecinek / lotto.pl

739 053,70 zł – 16 czerwca, Lubiszyn

821 418,40 zł – 12 czerwca / lotto.pl

358 775,60 zł – 9 czerwca, Świdnik / lotto.pl

1 442 811,20 zł – 5 czerwca, Lublin / lotto.pl

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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