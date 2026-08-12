Renta wdowia wyraźnie wzrośnie. Od 2027 r. seniorzy dostaną więcej

Od 1 stycznia 2027 roku wdowy i wdowcy korzystający z renty wdowiej będą mogli otrzymywać wyższe świadczenia. Najważniejsza zmiana dotyczy części drugiego świadczenia, która jest wypłacana razem z emeryturą lub rentą rodzinną. Jej udział wzrośnie z obecnych 15 do 25 proc.

Zasada wyboru świadczeń pozostanie bez zmian. Senior będzie mógł pobierać 100 proc. własnej emerytury i 25 proc. przysługującej mu renty rodzinnej. Możliwy będzie również odwrotny wariant – pełna renta rodzinna oraz 25 proc. własnej emerytury.

Renta wdowia 2027. ZUS zastosuje limit

Podwyższenie udziału drugiego świadczenia nie oznacza jednak, że każdy uprawniony otrzyma całą wynikającą z nowych zasad kwotę. Nadal obowiązywać będzie maksymalny limit łącznej wypłaty. Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury.

Limit zmienia się wraz z coroczną waloryzacją emerytur i rent. Przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji wynoszącym 3,48 proc. najniższa emerytura wzrosłaby do 2047,34 zł brutto. W takim przypadku maksymalna łączna wypłata w ramach renty wdowiej wyniosłaby 6142,02 zł brutto.

Nie wszyscy skorzystają z całej podwyżki

Jeżeli suma dwóch świadczeń przekroczy obowiązujący próg, ZUS zmniejszy wypłatę do wysokości limitu. To oznacza, że podwyższenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. będzie miało różny wpływ na sytuację poszczególnych seniorów.

Najwięcej mogą zyskać osoby otrzymujące niższe emerytury i renty. W ich przypadku limit nie powinien przeszkodzić w wykorzystaniu całej podwyżki. Inaczej będzie przy wyższych świadczeniach. Jeśli ich suma przekroczy maksymalną dopuszczalną kwotę, część wynikającego z nowych zasad wzrostu zostanie ograniczona.

Co dalej z limitem renty wdowiej?

Pojawiają się pytania, czy w kolejnych latach limit zostanie zmieniony lub całkowicie zniesiony. Na szybkie rozstrzygnięcie tej kwestii jednak się nie zanosi.

Jak podaje „Fakt”, z informacji przekazanych przez resort rodziny wynika, że przegląd funkcjonowania programu został zaplanowany dopiero na 2028 rok. Wtedy mogą zostać rozważone ewentualne korekty zasad wypłacania świadczenia.

Na razie najważniejsza zmiana jest już określona: od początku 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie o 10 punktów procentowych – z 15 do 25 proc. Ostateczna wysokość wypłaty będzie jednak zależała nie tylko od kwot emerytury i renty rodzinnej, lecz także od obowiązującego w danym roku limitu.

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