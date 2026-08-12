Dobre wieści dla nowych uczestników PPK. Pieniądze jeszcze przed weekendem

Do 14 sierpnia, czyli do najbliższego piątku niemal 163 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) otrzyma na swoje rachunki PPK wpłaty powitalne w wysokości 250 zł. Przed rokiem takie wpłaty wpłynęły do blisko 120 tys. osób.

Aby otrzymać pieniądze trzeba spełnić następujące warunki:

być uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe,

dokonać co najmniej 3 wpłat podstawowych – na rachunek PPK muszą trafić sfinansowane przez pracownika wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące (nie muszą to być wpłaty za miesiące następujące bezpośrednio po sobie).

Osoby, które nie spełniły jeszcze warunków do otrzymania wpłaty powitalnej, nadal mogą nabyć do niej prawo w kolejnym terminie wypłaty, czyli w listopadzie br.

Przypomnijmy, że PPK funkcjonują w Polsce od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić pracowników do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego dochodzi właśnie jednorazowa wpłata powitalna.

Z roku na rok zainteresowanie oszczędzaniem w ramach PPK rośnie. Z najnowszych danych wynika, że na koniec czerwca liczba uczestników PPK wyniosła niemal 4,5 mln osób, a liczba aktywnych rachunków osiągnęła 5,48 mln (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę). Rośnie też wartość oszczędności zgromadzonych przez uczestników. W lipcu było to 56,2 mld zł, o ponad 2 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej.

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