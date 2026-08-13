Szykuje się podatkowy hit. Kwota wolna może wzrosnąć z 5733 zł do 36 120 zł

Od 1 stycznia 2027 r. może rozszerzyć się grupa osób korzystających z preferencyjnych zasad w podatku od spadków i darowizn. Zmiany znalazły się w przepisach dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Projekty trafiły już na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Nowe rozwiązanie ma być skierowane do osób pozostających w związkach nieformalnych. Aby skorzystać z przewidzianych uprawnień, partnerzy musieliby zawrzeć u notariusza umowę o wspólnym pożyciu. Jednym ze skutków takiej umowy mają być znacznie korzystniejsze zasady rozliczania spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn 2027. Kwota wolna mocno wzrośnie

Obecnie osoby pozostające w związku nieformalnym, które nie należą do żadnej z dwóch pierwszych grup podatkowych, są traktowane jako osoby z III grupy. Kwota wolna wynosi w takim przypadku 5733 zł. Dopiero nadwyżka ponad ten próg podlega opodatkowaniu.

Po wejściu nowych przepisów strony umowy o wspólnym pożyciu mają być zaliczane do I grupy podatkowej. Oznaczałoby to wzrost kwoty wolnej aż do 36 120 zł. Tym samym ich sytuacja podatkowa zostałaby zrównana pod tym względem z osobami należącymi do najbliższej rodziny.

Trzy grupy podatkowe i różne limity

Obowiązujące przepisy przewidują trzy grupy podatkowe. Do pierwszej należą m.in. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierbowie oraz teściowie. Kwota wolna dla tej grupy wynosi 36 120 zł.

W II grupie podatkowej limit wynosi 27 090 zł. Obejmuje ona dalszych krewnych, m.in. wujostwo, bratanków, siostrzenice czy rodzeństwo małżonków. Pozostali nabywcy trafiają do III grupy, w której kwota wolna to zaledwie 5733 zł. Projektowana zmiana oznacza więc dla osób objętych umową o wspólnym pożyciu ponad sześciokrotne podwyższenie tego limitu.

O wszystkim zdecyduje prezydent

Zmiany nie są jeszcze przesądzone. Dwa rządowe projekty ustaw trafiły do prezydenta 26 czerwca. Zgodnie z założeniami nowe regulacje mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 r., ale do tego konieczny jest podpis Karola Nawrockiego.

Szanse na wejście przepisów w życie pozostają jednak niepewne. Prezydencki minister Paweł Szefernaker zapowiedział wcześniej, że nie będzie zgody prezydenta na rozwiązania prowadzące – w jego ocenie – do legalizacji związków partnerskich. Ostateczna decyzja w sprawie nowych preferencji podatkowych należy więc teraz do głowy państwa.

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