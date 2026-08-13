Seniorzy mogą nie płacić abonamentu RTV. W 2026 r. obowiązuje nowy limit

Emeryci, którzy ukończyli 60 lat, mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat za radio i telewizję. Sam wiek nie wystarczy jednak do uzyskania preferencji. Znaczenie ma również wysokość pobieranego świadczenia. W 2026 roku miesięczna emerytura nie może przekraczać 4451,78 zł brutto.

Limit nie jest ustalony na stałe. Odpowiada połowie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku i dlatego zmienia się co roku. Jeszcze w 2025 roku próg uprawniający do zwolnienia wynosił 4090,86 zł brutto.

Zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów. Potrzebna wizyta na poczcie

Senior, który ukończył 60 lat i mieści się w limicie dochodowym, nie zostanie jednak automatycznie zwolniony z opłat. Musi zgłosić się do placówki Poczty Polskiej i przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do preferencji.

Potrzebny jest dowód osobisty oraz dokument potwierdzający aktualną wysokość emerytury. Może to być decyzja ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, odcinek emerytury albo decyzja dotycząca przyznania lub waloryzacji świadczenia.

Seniorzy po 75. roku życia na innych zasadach

Inaczej wygląda sytuacja osób, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku zwolnienie wynika wyłącznie z wieku i nie zależy od wysokości emerytury. Senior nie musi też składać wniosku ani przedstawiać dokumentów na poczcie, ponieważ operator otrzymuje potrzebne informacje z rejestru PESEL.

Z opłat zwolnione są również inne grupy wskazane w przepisach. Należą do nich m.in. osoby bezrobotne, niewidome, niesłyszące, osoby z niepełnosprawnościami oraz inwalidzi wojenni i wojskowi.

Ile można zaoszczędzić na abonamencie?

W 2026 roku miesięczny abonament za sam odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł. Za telewizor albo zestaw obejmujący radio i telewizor trzeba natomiast zapłacić 30,50 zł miesięcznie. W drugim przypadku zwolnienie może więc oznaczać oszczędność 366 zł w skali roku.

Osoby, które nie mają prawa do zwolnienia, mogą zmniejszyć koszt poprzez opłacenie abonamentu z góry. Przy zapłacie za cały rok przewidziana jest 10-procentowa zniżka. Roczna opłata za radio i telewizor wynosi wtedy 329,40 zł.

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