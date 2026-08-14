Dostaną blisko 2600 zł na wakacje. Pieniądze mają trafić na konta do końca sierpnia

W 2026 roku nauczycielskie świadczenie urlopowe wynosi 2943,23 zł brutto. Po potrąceniu 12-procentowego podatku daje to około 2590 zł netto. Pełna kwota przysługuje osobom zatrudnionym na pełnym etacie przez cały rok szkolny, czyli od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

Świadczenie ma jednakową wysokość dla wszystkich uprawnionych nauczycieli. Nie zależy od stopnia awansu zawodowego, długości stażu, sytuacji rodzinnej ani wysokości dochodów. Nie ma charakteru socjalnego, dlatego pracodawca nie bada sytuacji materialnej osoby zatrudnionej.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2026 bez wniosku

Nauczyciele nie muszą składać żadnych dokumentów, aby otrzymać pieniądze. Przyznanie świadczenia następuje automatycznie, o ile pracownik spełnia warunki wynikające z zatrudnienia. Środki powinny zostać przekazane najpóźniej do końca sierpnia.

Wypłata świadczenia urlopowego nie zamyka drogi do skorzystania z innych form wsparcia wypoczynku. Nauczyciel może ubiegać się również o świadczenia określane jako wczasy pod gruszą, jeżeli takie rozwiązanie jest dostępne.

Wymiar etatu wpływa na wysokość wypłaty

Pełne 2943,23 zł brutto otrzyma nauczyciel zatrudniony przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy. Osobie pracującej na 2/3 etatu przysługuje natomiast 2207,42 zł brutto. Kwota jest więc proporcjonalnie dostosowywana do wymiaru zatrudnienia.

Znaczenie ma również czas pozostawania w stosunku pracy. Nauczyciel, który nie był zatrudniony przez cały rok szkolny, otrzyma odpowiednio niższą kwotę. Podstawą obliczenia świadczenia są zatem wymiar etatu oraz okres zatrudnienia.

Choroba i urlop zdrowotny nie obniżą kwoty

Na wysokość świadczenia nie wpływa liczba dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Kwota nie jest również zmniejszana z powodu niezdolności do pracy, urlopu dla poratowania zdrowia ani czasowego zawieszenia w obowiązkach. Najważniejsze jest pozostawanie w stosunku pracy.

Wyjątkiem jest urlop bezpłatny. Taka nieobecność powoduje proporcjonalne obniżenie należnego świadczenia. Pozostałe wymienione przerwy nie pozbawiają nauczyciela prawa do wypłaty ani nie wpływają na jej wysokość, jeśli nadal pozostaje on pracownikiem szkoły.

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