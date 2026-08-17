Bezkarność Ukraińców na polskich drogach. Wymiana informacji blisko

W 2025 roku kierowcy z państw spoza UE popełnili w Polsce aż 120 tysięcy wykroczeń drogowych z ogólnej puli 1,3 mln naruszeń przepisów ruchu drogowego. Przez brak współpracy z krajami, z których pochodzą kierowcy, skuteczność ich egzekwowania jest żadna, a to niesprawiedliwe.

Najwięcej wykroczeń popełnili kierowcy aut z Ukrainy (ponad 77,2 tys.) i Białorusi (około 7,4 tys.). 218 wykroczeń popełnili właściciele aut zarejestrowanych w Rosji.

Śmiesznie mało mandatów dla obcokrajowców. To niesprawiedliwe

Grupa posłów PiS wystąpiła do ministrów infrastruktury i spraw wewnętrznych z interpelacją w sprawie egzekwowania mandatów karnych nałożonych na kierowców spoza Unii Europejskiej. Ustalili, że w 2025 roku policja wystawiła obcokrajowcom jedynie 3443 mandaty karne.

Około 2500 z tej puli otrzymali obywatele Ukrainy, 42 trafiły do obywateli Białorusi, a obywatelom Rosji w ogóle nie wystawiono żadnego mandatu. Skuteczność ich egzekucji wyniosła niespełna 3 proc.

Posłowie PiS są zdania, że taka sytuacja „prowadzi do realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nierównego traktowania polskich kierowców oraz utraty milionowych wpływów do budżetu państwa”.

Rejestr narowistych aut obcokrajowców. Nowe 17 777 mandatów

Co ciekawe, w grudniu 2025 roku Polska zawarła z Ukrainą umowę o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ale nie obejmuje ona wymiany danych w zakresie wykroczeń drogowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę ratyfikacyjną w maju 2026 roku.

Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury jest innego zdania. Według niego umowa jest skuteczna, ponieważ zakłada „współpracę w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu czynów zabronionych, które uznawane są za następujące wykroczenia według prawa wewnętrznego obu Państw Stron lub uznawane są za następujące wykroczenia według prawa wewnętrznego jednego Państwa Strony, a zarazem jakiekolwiek przestępstwo według prawa wewnętrznego drugiego Państw Strony”.

Art. 4 mówi: „Właściwe organy Państw Stron mogą z własnej inicjatywy dostarczać lub wymieniać inne informacje w zgodzie z przepisami prawa wewnętrznego swojego Państwa”.

W planach jest także stworzenie rejestru ułatwiającego policji, inspekcji i straży granicznej kontrolę zagranicznych aut i egzekwowanie należności na drodze.

Między styczniem a majem 2026 roku obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej wystawiono już 17 777 mandatów.

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